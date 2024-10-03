文化大學強風太猛「站不穩、雨衣巴臉」！校友：有教授被風吹飛

記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風今午12時40分於高雄小港登陸，全台各縣市已經放2到3天颱風假，有網友貼出文化大學的颱風狀況，颱風的威力強大，站都站不穩，雨衣有穿跟沒穿一樣，影片曝光，網友紛紛驚呼「事實證明，放假是對的」。

一名網友在Threads發文，颱風夜跟朋友要外出買東西，沒想到颱風威力驚人，風大到連站都站不穩，雨衣有穿跟沒穿一樣，「文大的風真的沒在開玩笑」、「不聽勸硬要出門買東西，直接被風吹到跑起來，沒在誇張」。

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▲文化大學風力驚人。（圖／網友授權提供）



影片掀起網友討論，「颱風看起來從文化大學登陸」、「文化真的正常發揮，有時候沒有颱風風也可以這麼大」、「這感覺雨傘都會被吹爆」、「你的夜生活更有趣」、「尊重生命，遠離文化」、「文大正常發揮，不管從哪裡登陸永遠都看起來像從陽明山登陸 」、「我們不能被雨衣駕馭，我們要駕馭這過嗨的雨衣才行」、「上次上山一次體驗到那個風雨，真的難忘」、「對不起，但我真的有努力忍1秒不要笑，真的好搖滾」。

還有校友留言，「身為校友，建議颱風來的前後都不要走後山那條路（抽到體育館停車位的真的算你倒霉），後門前那條路不一鼓作氣催油門衝過去的話，一定會被風吹倒」、「這裡之前真的有教授被風刮到吹起來摔下來受傷送醫的，這邊我冬天一律避開，風太大了」。

影片獲得原PO授權。