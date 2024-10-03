　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化大學強風太猛「站不穩、雨衣巴臉」！校友：有教授被風吹飛

記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風今午12時40分於高雄小港登陸，全台各縣市已經放2到3天颱風假，有網友貼出文化大學的颱風狀況，颱風的威力強大，站都站不穩，雨衣有穿跟沒穿一樣，影片曝光，網友紛紛驚呼「事實證明，放假是對的」。

一名網友在Threads發文，颱風夜跟朋友要外出買東西，沒想到颱風威力驚人，風大到連站都站不穩，雨衣有穿跟沒穿一樣，「文大的風真的沒在開玩笑」、「不聽勸硬要出門買東西，直接被風吹到跑起來，沒在誇張」。

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化大學風力驚人。（圖／網友授權提供）

影片掀起網友討論，「颱風看起來從文化大學登陸」、「文化真的正常發揮，有時候沒有颱風風也可以這麼大」、「這感覺雨傘都會被吹爆」、「你的夜生活更有趣」、「尊重生命，遠離文化」、「文大正常發揮，不管從哪裡登陸永遠都看起來像從陽明山登陸 」、「我們不能被雨衣駕馭，我們要駕馭這過嗨的雨衣才行」、「上次上山一次體驗到那個風雨，真的難忘」、「對不起，但我真的有努力忍1秒不要笑，真的好搖滾」。

還有校友留言，「身為校友，建議颱風來的前後都不要走後山那條路（抽到體育館停車位的真的算你倒霉），後門前那條路不一鼓作氣催油門衝過去的話，一定會被風吹倒」、「這裡之前真的有教授被風刮到吹起來摔下來受傷送醫的，這邊我冬天一律避開，風太大了」。

影片獲得原PO授權。

ET快訊
快訊／高雄2警受傷！山陀兒強風炸窗戶　玻璃噴濺成奪命暗器
快訊／高雄強風豪雨　美術館豪宅區又淹了
快訊／醫院大火9死　死亡名單曝...最年輕僅36歲
快訊／「高雄小香港」淹了！機車漂馬路
快訊／台東大走山！大量黃泥傾瀉畫面曝　台9線雙向不通
山陀兒核心掃過！直擊高雄街道「像被轟炸」
山陀兒登陸「被破壞狀況減緩」　氣象署：明仍是颱風等級
快訊／小港恐怖浩劫！多片鐵皮噴飛　3層樓高鋼架垮了
快訊／高雄全家「被吹爛」　天花板一秒飛走
快訊／暴力山陀兒！高雄檳榔攤被吹走 　網笑：捲款逃跑
山陀兒風力超狂！司機開車門「秒被風吹走」　6秒驚人影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／山陀兒登陸狂虐！各縣市道路封閉一次看

山陀兒登陸「被破壞狀況減緩」　氣象署：明仍是颱風等級

文化大學強風太猛「站不穩、雨衣巴臉」！校友：有教授被風吹飛

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況：路上真的走不了

快訊／山陀兒過境！小三通金廈航線4日復航　金泉航線仍停駛

北歐監獄受刑人可使用刀具　獄警參訪驚喊：心裡好毛！

山陀兒風力超狂！貨車司機開車門「秒被風吹走」　6秒驚人影片曝

山陀兒狂虐「高雄大樓都在晃」以為地震　網崩潰：透天也在晃

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　午後高雄多航班停飛

安泰醫院大火　衛福部：66人後送屏東7院所、5人在加護

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

不斷更新／山陀兒登陸狂虐！各縣市道路封閉一次看

山陀兒登陸「被破壞狀況減緩」　氣象署：明仍是颱風等級

文化大學強風太猛「站不穩、雨衣巴臉」！校友：有教授被風吹飛

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況：路上真的走不了

快訊／山陀兒過境！小三通金廈航線4日復航　金泉航線仍停駛

北歐監獄受刑人可使用刀具　獄警參訪驚喊：心裡好毛！

山陀兒風力超狂！貨車司機開車門「秒被風吹走」　6秒驚人影片曝

山陀兒狂虐「高雄大樓都在晃」以為地震　網崩潰：透天也在晃

高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　午後高雄多航班停飛

安泰醫院大火　衛福部：66人後送屏東7院所、5人在加護

快訊／高雄2警受傷！山陀兒強風炸窗戶　玻璃噴濺成奪命暗器

賴清德沒由來的「兇」？　吳思瑤3事件分析：是有道理的「派」

下雨就沒人用！　她點名「社區內1設施」不實用又花錢

2024黑面琵鷺保育季　「我愛黑琵」寫生比賽開始報名

快訊／風雨彈掃過！高雄長庚醫學大樓輕鋼架塌陷　砸中臨停車

地表最強M1A2年底來台　前軍方官員懷疑效益：陸地戰場模式早改變

以色列特拉維夫恐攻增至7死　哈瑪斯支翼宣稱犯案

《人生清理員》迎結局！黃冠智提早領便當「小拇指不見」竟藏含義

越南2動物園爆H5N1禽流感疫情　員工曾密切接觸！已51猛獸死亡

快訊／山陀兒登陸高雄強風豪雨　美術館豪宅區又淹了

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

更多熱門

相關新聞

不畏山陀兒強風！線西塭仔漁港買氣增

不畏山陀兒強風！線西塭仔漁港買氣增

山陀兒來襲，彰化連續放2天颱風假，線西鄉塭仔漁港迎來強大的風勢，漁船早早靠岸，有船主擔心漁船不敵強風，專程跑到海邊巡視，而漁港內有數攤商不畏颱風開門營業，有南彰化民眾為了能買到新鮮海鮮，專程到現場挑選魚貨，販商說，東北季風經常吹12級陣風，這颱風還好，但不能出海一定有損失，讓漁產趁新鮮趕緊賣出去，圖個溫飽。

高雄「檳榔攤被吹走」 網笑：捲款逃跑

高雄「檳榔攤被吹走」 網笑：捲款逃跑

台西新興海堤長期遭受海浪強襲　盼中央補助經費

台西新興海堤長期遭受海浪強襲　盼中央補助經費

日氣象廳：山陀兒可能「走回頭路」出海

日氣象廳：山陀兒可能「走回頭路」出海

山陀兒牛步北上侵台時間拉長　周五國慶空中全兵力預演取消

山陀兒牛步北上侵台時間拉長　周五國慶空中全兵力預演取消

關鍵字：

颱風文化大學網友驚呼影片曝光風雨搖滾影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

高雄萊爾富遭強風摧毀！大門玻璃全碎

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面