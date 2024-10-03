山陀兒路徑難測！　日氣象廳：可能「走回頭路」從高雄出海

▲日本氣象廳預測山陀兒可能會「走回頭路」出海。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

山陀兒颱風今（3日）中午已於高雄小港登陸，隨後沿著西半部北上，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓。日本氣象廳原先在今天凌晨預測，山陀兒登陸後，將會來個「回馬槍」下到屏東，但在中午時又修改路徑，山陀兒可能會「走回頭路」出海。

根據日本氣象廳數據，目前第18號颱風山陀兒颱風位於台灣海峽（北緯22.4度，東經120.1度），以緩慢速度朝東北東方向移動。目前中心氣壓為975百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。

日本氣象廳原在3日凌晨預測，山陀兒登陸後將往東北方向移動後再迴轉南下，回馬槍往國境之南的屏東前進，如此一來，暴風圈籠罩南台灣時間將更長。

不過，氣象廳在3日中午又修改了預測路徑，山陀兒可能在登陸高雄後原路「回頭」出海。此外，山陀兒預計在4日減弱為熱帶性低氣壓，先島群島和沖繩本島將出現大浪，同時也可能出現警報級大雨。

台灣中央氣象署指出，颱風中心在12時40分左右於高雄小港附近登陸，隨後沿著西半部北上，因受到地形破壞，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓，但南部仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢持續到明天。