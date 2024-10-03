不畏山陀兒颱風！線西塭仔漁港買氣爆棚　攤商：東北季風更大

▲彰化塭仔漁港買氣大增。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

山陀兒來襲，彰化連續放2天颱風假，線西鄉塭仔漁港迎來強大的風勢，漁船早早靠岸，有船主擔心漁船不敵強風，專程跑到海邊巡視，而漁港內有數攤商不畏颱風開門營業，有南彰化民眾為了能買到新鮮海鮮，專程到現場挑選魚貨，販商說，東北季風經常吹12級陣風，這颱風還好，但不能出海一定有損失，讓漁產趁新鮮趕緊賣出去，圖個溫飽。

線西塭仔漁港這2天適逢山陀兒颱風來襲，強風狂吹，海上風浪又大，船主也不敢出海捕魚，紛紛將漁船靠在岸邊牢牢拴住，為了安全起見，得等到颱風才能再出海了，僅有3,4間攤商營業，希望能夠在颱風天讓民眾吃到最新鮮的海鮮。

今天上午漁港內出現不少採買民眾，有的全家帶著小孩，有的則是夫妻檔，全是衝著漁港販售的海產而來，由於風勢強勁，買完後便轉身開車離去，不敢稍作逗留。

販商說，雖然線西鄉還沒有下雨，但海上的風浪已大，漁民已經沒有出海捕魚，「當然會損失」，但颱風天這樣的10級陣風對他們而言，比起東北季風12級狂襲威力，簡直是小巫見大巫，「沒法度啦」，靠天吃飯，「颱風走的比人還慢，走了3天還在高雄」，「人走3天都到台中了」，簡直太龜速了。

▲彰化塭仔漁港漁船全靠岸。