Youth Salon青年職涯中心落腳暨大　學生規劃求職不必等就博會

▲勞動部常設「Youth Salon」在暨大開幕。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

勞動力發展署中彰投分署於國立暨南國際大學校園內常設「Youth Salon」青年職涯中心，日前開幕啟用，提供學生職涯諮詢、實習機會、就業資訊等多種資源服務，並計畫定期舉辦各類職業發展活動，也讓學生不用再跑到校外求取職涯探索、就業資訊。

當天開幕啟用儀式由暨大校長武東星、勞動部勞動力發展署中彰投分署署長劉秀貞等來賓共同見證，暨大指出，「Youth Salon」青年職涯中心就在圖書館旁，除提供職涯、就業規劃服務，館內還設有多功能空間，方便舉辦講座、研討會和工作坊，甚至能讓學生隨時停下腳步、喝杯咖啡聊聊天。



暨大校長武東星表示，青年職涯中心常設在暨大後，同學們從大一就可利用國家資源，隨時進行職涯探索、提早瞭解職場的需求，而不僅限於每年一次的徵才活動，不僅是學生的求職資訊平台，更是整合各種產業需求的橋樑，促進不同學系學生與業界的對接，有助於學生為未來職涯發展打下堅實基礎；勞動力發展署中分署長劉秀貞指出，自今年初勞動部計畫在各大學設立「Youth Salon」時，暨大就是第一所響應的學校，該中心將提供客製化的職涯服務，以減少或縮短學生進入職場後的摸索期或待業期。



暨大學生會長程建銘指出，「Youth Salon」可望替學生提供量身訂做的職涯專屬服務，可幫助到不少徬徨中的同學們，期待這個平台能夠有效縮短學用落差，提供更多實用的職涯資源。