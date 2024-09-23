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勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

▲勞動部雲嘉南分署自2023年起與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，計協助140位待業民眾習得半導體相關知能，幫助社會新鮮人成功應聘半導體客戶支援工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署自2023年起與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，計協助140位待業民眾習得半導體相關知能，幫助社會新鮮人成功應聘半導體客戶支援工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為補足雲嘉南轄區半導體人才缺口，勞動部雲嘉南分署自2023年起與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，計協助140位待業民眾習得半導體相關知能，還有社會新鮮人透過該課程的培訓，成功應聘半導體客戶支援工程師。

根據私立人力銀行第二季半導體人力需求報告指出，因AI熱潮帶動半導體業活絡，該產業平均每月徵才2.6萬人，且大廠陸續往中南部擴展據點，帶動中南部的徵才需求。

▲勞動部雲嘉南分署自2023年起與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，計協助140位待業民眾習得半導體相關知能，幫助社會新鮮人成功應聘半導體客戶支援工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，SEMI國際半導體產業協會預測報告顯示，隨著生成式AI技術的迅速崛起，台灣今年度的半導體預測產值高達5.23兆元，為配合國家發展策略、培訓產業關鍵技術人才，並協助有心投入半導體的民眾習得基礎知能，南分署攜手成大開辦「半導體製程基礎培訓班」，除邀請各界專家授課半導體製程及元件概論，貼近半導體製程實務，術科還進到成大南科半導體實驗室，進行元件及量測設備操作，就業前即具備扎實的製程知識與實作經驗。

去年甫從機械系畢業的岑姓青年，有感半導體產業為全球發展領頭，雖具有理工科系背景及積極自學相關理論，但與該產業所需職能仍有差距，投遞各大半導體相關職缺皆未獲錄取，某天看到IG廣告有關勞動部「半導體製程基礎培訓班」，抱著姑且一試的心態撥通電話並報名，殊不知僅1個半月的訓期，讓他學習到扎實的理論知識，還有設備操作的實務經驗，訓後即應徵到半導體供應商工程師、年薪上看百萬，直呼半導體培訓班對履歷及面試應對超加分！

▲勞動部雲嘉南分署自2023年起與國立成功大學攜手開辦「半導體製程基礎培訓班」，計協助140位待業民眾習得半導體相關知能，幫助社會新鮮人成功應聘半導體客戶支援工程師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署為因應我國2050淨零碳排策略，滾動式調整於今年加開「半導體ESG永續規劃師認證班」，協助待業者半導體的永續管理人才，上述課程凡年滿15歲以上的本國籍失(待)業民眾皆可報名，勞動部將視身分別負擔80%至100%的訓練費用，且為加強培育半導體人才，每月皆開辦半導體相關課程，鼓勵待業民眾踴躍報名，相關資訊可查詢台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(06)275-7575轉35005詢問。

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