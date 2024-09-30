勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

▲為幫助家庭看護與家庭幫傭職類的移工，儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據外籍勞工通訊社資料顯示，2024年首季移工在台總數達76萬人，其中又以家庭看護與家庭幫傭逾22萬人最多，為了讓從事前述職類的移工儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，並協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。

課程包括申辦聘僱許可、居留許可、生活通報、職災保險及全民健保五項申辦事項，皆可一站完成，另移工的講習課程及講習期間膳宿需求均由勞動部負擔，創造家事移工及雇主雙贏局面。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，國發會預估台灣2025年將步入超高齡化社會，屆時每5人之中將有一人為長者，鑒於長照勞動力需求大增，移工已成為台灣家庭照護不可或缺的一環，勞動部於2023年1月1日起開辦「移工一站式服務」，提供初來臺灣的家事移工一個舒適且合宜處所，安排8小時的入國講習，課程涵蓋生活適應、衛教健保、職業安全、聘僱法令權益保障等4大主題，協助其快速進入工作狀況。

第一次來到台灣從事家事移工的菲律賓女孩Sheiryl，首次離鄉背井踏上異國土地，出發前懷著忐忑不安的情緒，在抵達台灣後見到會說菲律賓語的服務人員時，瞬間放下心中大石，並透過移工一站式服務中心，更加了解台灣的法律及生活環境，緩解了她在異鄉就業的緊張情緒，至今已在嘉義縣照顧70歲的阿嬤逾2個月，非常感謝服務中心的幫忙，讓她在台灣找到第2個家的感覺。

劉邦棟補充，剛來到台灣的移工，可能會有生活適應不良的狀況，進而影響到其工作表現，但透過8小時的入國講習，對於生活及工作可能遇到狀況有基本認識，也知道相關法令規定及資源，能較快進入工作狀況，目前勞動部於桃園及高雄各成立「移工一站式服務中心」，移工也能撥打勞動部1955專線，或透過LINE@移點通真人客服尋求協助，希冀透過更完善的制度與規範，吸引更多優秀移工來臺服務，填補國內所需的照顧人力。