　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

▲為幫助家庭看護與家庭幫傭職類的移工，儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為幫助家庭看護與家庭幫傭職類的移工，儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據外籍勞工通訊社資料顯示，2024年首季移工在台總數達76萬人，其中又以家庭看護與家庭幫傭逾22萬人最多，為了讓從事前述職類的移工儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，並協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。

課程包括申辦聘僱許可、居留許可、生活通報、職災保險及全民健保五項申辦事項，皆可一站完成，另移工的講習課程及講習期間膳宿需求均由勞動部負擔，創造家事移工及雇主雙贏局面。

▲為幫助家庭看護與家庭幫傭職類的移工，儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，國發會預估台灣2025年將步入超高齡化社會，屆時每5人之中將有一人為長者，鑒於長照勞動力需求大增，移工已成為台灣家庭照護不可或缺的一環，勞動部於2023年1月1日起開辦「移工一站式服務」，提供初來臺灣的家事移工一個舒適且合宜處所，安排8小時的入國講習，課程涵蓋生活適應、衛教健保、職業安全、聘僱法令權益保障等4大主題，協助其快速進入工作狀況。

第一次來到台灣從事家事移工的菲律賓女孩Sheiryl，首次離鄉背井踏上異國土地，出發前懷著忐忑不安的情緒，在抵達台灣後見到會說菲律賓語的服務人員時，瞬間放下心中大石，並透過移工一站式服務中心，更加了解台灣的法律及生活環境，緩解了她在異鄉就業的緊張情緒，至今已在嘉義縣照顧70歲的阿嬤逾2個月，非常感謝服務中心的幫忙，讓她在台灣找到第2個家的感覺。

▲為幫助家庭看護與家庭幫傭職類的移工，儘快融入台灣，勞動部自去年起成立「移工一站式服務中心」，安排其3天2夜講習課程，協助雇主完成各項移工入國時的法定應申辦事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟補充，剛來到台灣的移工，可能會有生活適應不良的狀況，進而影響到其工作表現，但透過8小時的入國講習，對於生活及工作可能遇到狀況有基本認識，也知道相關法令規定及資源，能較快進入工作狀況，目前勞動部於桃園及高雄各成立「移工一站式服務中心」，移工也能撥打勞動部1955專線，或透過LINE@移點通真人客服尋求協助，希冀透過更完善的制度與規範，吸引更多優秀移工來臺服務，填補國內所需的照顧人力。

ET快訊
快訊／台南今晚9點宣布是否放假
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

不斷更新／山陀兒來襲！花蓮「卓清國小」下午停班課　全台懶人包一覽

快訊／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

地方熱門新聞

2024NLP教練百人體驗熱情實現社教公益

南消四大呼籲人離火熄避免悲劇

南消高級救護隊楊淑雅榮獲金心獎台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

台南仁德區機車「鬼切」式變換車道追撞送醫

萬神嘉年華系列活動南投登場

吳若湄大秀變臉　奪埔里茭點女神后冠

永福星星幫親師生參與台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽展成果！

遠見公布花蓮地方財政全台第一　讚財政典範之城

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

鳳山議員李雅靜變身孩子王！淪攻擊目標狼狽濕身

營養師：麻糬沒吃完應冷凍避免澱粉老化

崑山科大攜手陸軍神斧部隊推動營區在職專班

山陀兒颱風逐漸逼近黃偉哲籲市民預作防颱整備

青年世代崛起！原民語司儀培訓台中場落幕　1/3不到30歲

更多熱門

相關新聞

即／前鎮漁港命案！移工身亡漁船內

即／前鎮漁港命案！移工身亡漁船內

高雄市前鎮區前鎮漁港今（29日）驚傳一名男子陳屍在漁船上。警方表示，晚間6點50分許接獲通報，指漁船上有人死亡，隨即派遣員警前往查看。經了解，死者為27歲印尼籍男性員工，已明顯無生命跡象，身上並無明顯外傷，研判無外力介入。後續將依規定報請檢察官相驗，確認死因。

2024原創服裝大賞　ESG設計走秀服裝超吸睛

2024原創服裝大賞　ESG設計走秀服裝超吸睛

三寶乘客開門　擊中祖孫媳三貼

三寶乘客開門　擊中祖孫媳三貼

買電腦卻送來電扇！移工遭詐騙慘虧10倍

買電腦卻送來電扇！移工遭詐騙慘虧10倍

近3成移工曾遭詐　總額估達17億

近3成移工曾遭詐　總額估達17億

關鍵字：

勞動部移工一站式家事雇主

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面