勞動部南分署好時光靚市集28日20萬好禮讓你抽

▲雲嘉南分署「好時光靚市集」，9月28日在藍晒圖文創園區從下午2時到晚上7點熱鬧展售，多樣好物供民眾現場選購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於9月28日下午2時至晚上7時，在台南市藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集雲嘉南漫慢食」活動，共集結34家雲嘉南分署輔導單位，將雲嘉南特色美食、農產品、職人手藝、特色遊程一次呈現，還有總價值超過20萬元的集點抽獎活動、超過400項好禮等您來拿！

市集現場販售米啤酒、爆米花、蝦酥、醬拌麵線、烏魚子牛軋糖、甜酒釀、千層蛋糕、滷味、日式刨冰等多樣美食，均由多元培力計畫與微型創業鳳凰計畫輔導單位提供。除美食外，還有獨特工藝作品與近10種體驗活動，當日到現場的朋友也有機會免費體驗！像是手工山豬擺飾、療癒石頭點點畫、彩繪陀螺、陶藝、平安龜吊飾、口罩鍊、飲料提袋等，不論大人小孩都能在市集中找到樂趣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為創造弱勢族群在地就業機會與促進地方產業發展，勞動部長期推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」成果豐碩，迄今已補助雲嘉南近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個就業機會；而呼應消費市場瞬息萬變，每年也邀請各領域專家，提供諮詢輔導服務，依照單位需求及期待，提供多樣化訓練課程、加強培訓，盼提升單位經營商品能力。

劉邦棟說，「好時光•靚市集」活動宛如年度成果發表會，讓多元培力單位、鳳凰商家在農產品、工藝傳承、觀光旅遊等面向都獲得提升，透過年度大型市集，規劃全天候舞台表演，包括熱舞、魔術、樂團、火舞，以及多達八種豐富活動，集點抽萬元獎品、免費試吃、限量打卡好禮、限量早鳥禮及台灣茶文化體驗等，要讓民眾買得愉快也玩得開心。

現場準備逾400項好禮，總價值超過20萬元，9月28日當天每消費滿100元即獲得1點，集滿6點可轉好禮扭蛋，集滿12點可兌換大禮抽獎券，人人都有機會抽到Panasonic沙發按摩椅、carscam電動輔助自行車、象印IH電子鍋等精美好禮。詳情可上「好時光靚市集」官網（https://www.besttimemarket.com），或追蹤「好時光靚市集」粉專（https://www.facebook.com/yctmepp）掌握第一手資訊。