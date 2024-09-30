快訊／明天4地區風雨達停班課標準！　氣象署最新預測出爐

▲中颱山陀兒暴風圈碰觸到恆春半島，對台灣威脅加劇，各地風雨更明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒暴風圈已經觸陸，中央氣象署公布最新風雨預測，明天中午12時蘭嶼綠島、恆春半島等地區風力達標，未來24小時雨量部分，高雄市山區、台東縣山區達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒颱風今下午4時在鵝鑾鼻的南方約160公里之處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行，預估周三上半天從南部地區登陸，暴風圈籠罩全台，往東北方向移動出海。

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▲最新風雨預測出爐。（圖／氣象署提供）

氣象署署今下午4時發布最新風雨預測資料，今晚8時至明晚8時，蘭嶼、綠島平均風8-9、陣風11-12；恆春半島平均風7-8、陣風10-11，達停班課標準。高雄市山區、台東縣山區的雨量達到標準，未來24小時累積雨量超過200毫米。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲最新風雨預測出爐。（圖／氣象署提供）