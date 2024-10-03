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颱風狂下雨！「除濕機開整天」　台電公開3安全撇步

近來大雨不斷，不少民眾除濕機開整天，台電特別分享除濕機「3個安全撇步」，提醒民眾注意。（示意圖／周志龍攝）

▲近來大雨不斷，不少民眾除濕機開整天，台電特別分享除濕機「3個安全撇步」，提醒民眾注意。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

颱風山陀兒中心將登陸南部陸地，挾帶著強風驟雨，許多縣市也發布豪大雨特報，不少民眾因此除濕機開整天。對此，台灣電力公司分享除濕機「3個安全撇步」，提醒民眾除了要定期清潔除濕機，還要定期檢查測試滿水停機功能，「要避免嚇人的意外，記得小心不能溢外！」

台電日前在臉書粉專發文，表示最近連續雨天溼氣重，民眾開除濕機的頻率可能較高，這時要注意除濕機如果水箱的水太滿溢出，「遇水易產生短路，如再加上老舊電線外露，就很有可能導致電線走火，引發除濕機自燃的火災意外，一定要注意用電安全」。

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另外，台電也提供「3個安全撇步」，避免除濕機的「溢外」發生，分別為：

1、定期檢查測試滿水停機功能

台電指出，可以把除濕機的水箱裝滿後，再啟動除濕機，測試看看水箱水滿後，除濕機是否可正常自動斷電，如果功能故障，就需停止使用及盡快報修，以免發生危險。

2、水箱須裝置妥當

使用除濕機時，應避免水箱傾斜使水溢出，導致水濺入機體而故障，或是引發觸電等危險。

3、要定期清潔水箱

台電提醒，水箱中的水如果沒有定期清理，容易因為滋生黴菌，進而影響家庭衛生。同時水箱的濕氣也易讓除濕機內部零件受潮，而增加故障率。

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