山陀兒登陸「眼牆現大量閃電訊號」　粉專：台南風雨增強

▲山陀兒颱風中心環流緊實，觀測到大量的閃電訊號。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒於今午12時40分登陸高雄市小港，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，颱風中心附近眼牆出現密集閃電訊號，對流增強，中心附近風雨也會更為猛烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，台南地區風雨即將增強。

中央氣象署觀測，山陀兒下午1時的中心位在高雄西北西方約10公里之處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行。氣象署表示，颱風上陸之後，受到地形破壞，強度持續減弱，預估今晚到明晨變為熱帶性低氣壓。

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▲中颱山陀兒於中午12時40分登陸高雄市小港 。（圖／氣象署提供）

「觀氣象看天氣」發文指出，山陀兒稍早已在小港一帶登陸，中心附近眼牆出現密集閃電訊號，可能與颱風中心近陸地時，受地形影響會增加對流舉升有關，對流增強中心附近風雨也會更為猛烈，東港已測得161.0毫米時雨量。

該粉專表示，風眼還沒消失之前，中心經過沿線都容易會有突然無風無雨的情況，在颱風完全通過之前，乖乖待在家千萬別出門。颱風另一側眼牆移入後發生危險，小港、林園、前鎮、大寮、鳳山、鳥松將迎來台風西側的暴風及暴雨。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也指出，颱風中心環流緊實，觀測到大量的閃電訊號，南、高、屏的朋友們，下午切勿外出，待在堅固室內。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屏東東港時雨量161毫米，山陀兒緩步北上，高屏地區猛烈風雨持續中，台南地區風雨即將增強。