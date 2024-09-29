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伊拉克逾千人衝美國大使館　抗議以色列擊殺真主黨領袖

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）命喪以色列空襲之後，依據社群媒體流傳的影片，伊拉克境內有上千人衝向美國駐巴格達大使館，抗議真主黨領袖之死。

以色列時報報導，群眾與身穿防暴裝備的安全部隊爆發肢體衝突，示威者除了手舉真主黨旗幟與納斯拉勒的照片，也能看見伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」（Popular Mobilization Forces）的旗幟。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）此前公開譴責以色列對真主黨領袖納斯拉勒的襲擊行動是犯罪，稱納斯拉勒是正義這條道路上的烈士，猶太復國主義實體已經跨越所有紅線。

▼巴格達群眾抗議真主黨領袖納斯拉勒之死。（圖／路透）

▲▼ 伊拉克首都巴格達出現示威群眾，抗議真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）之死。（圖／路透）

▲▼ 伊拉克首都巴格達出現示威群眾，抗議真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）之死。（圖／路透）

▲▼ 伊拉克首都巴格達出現示威群眾，抗議真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）之死。（圖／路透）

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