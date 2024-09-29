秘密培訓30年！真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」曝　被美列入黑名單

▲真主黨執行委員會主席薩法丁被視為最有可能成為納斯拉勒繼任者的人選。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

真主黨位於貝魯特的總部27日遭以色列猛烈轟炸，已領導該組織32年的領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遇襲身亡，引發外界對繼任者的猜測。消息人士透露，真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）是最有可能接任納斯拉勒領袖一職的人選。

據安納杜魯新聞社報導，出生於1964年的薩法丁，來自黎巴嫩南部提爾地區（Tyre）的德爾卡農恩納赫鎮（Deir Qanoun En Nahr）；他同時也是納斯拉勒的堂表親。自真主黨在1982年成立以來，薩法丁就一直是組織的核心人物。他在1980年代與納斯拉勒一同前往伊朗的庫姆（Qom）學習宗教科學，並於1994年回到貝魯特，負責領導執行委員會，處理組織內部的政治和日常事務。

在過去的30多年裡，薩法丁長期負責監督真主黨在國內外的財務與投資事務，而納斯拉勒也在真主黨內部的各種不同委員會中為薩法丁量身定制職位，讓他接受歷練，因此外界普遍認為，薩法丁將成為納斯拉勒的接班人。儘管目前有消息聲稱，薩法丁暫時生死未明，但路透社引述接近真主黨消息人士指出，薩法丁在27日以軍的空襲後仍然活著。

薩法丁與納斯拉勒相同，以其在公眾場合的強勢形象及激烈演講著稱，尤其是在回應以色列「侵略」行動上表現出堅定的態度。薩法丁在7月13日的演講中重申，真主黨準備為保衛黎巴嫩南部而戰，相信真主將賜予該黨勝利，還強調真主黨將持續關注以色列的戰爭，不會在加薩前線妥協。

與此同時，薩法丁與伊朗的關係十分密切。這除了與他過去的求學經歷有關之外，他的兒子禮薩（Reza）也在2020年娶了已故軍官索萊馬尼（Qassem Soleimani）的女兒澤伊內普（Zeynep），這進一步鞏固了薩法丁與伊朗的聯繫。儘管外界已有心理準備薩法丁將成為納斯拉勒的接班人，但國際社會對他繼任後的政策走向仍充滿關注。2017年，美國財政部也將薩法丁列入反恐黑名單，指控他在支持恐怖活動上扮演了重要角色。