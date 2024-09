2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍曝戰機掛彈升空畫面

▲ 參與納斯拉勒空襲行動的戰機疑似搭載2000磅炸彈。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列國防軍27日擊斃黎巴嫩真主黨首腦納斯拉勒(Hassan Nasrallah),事後公布空襲前後戰機起降畫面,軍火專家和《紐約時報》分析認為,以軍在這起攻擊中可能使用破壞力強大的2000磅「碉堡剋星(Bunker buster)」炸彈。

IDF shares neew footage: Israeli F-15 jets that took part in the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah and the Hezbollah HQs in Beirut. pic.twitter.com/YzYJRWvW76