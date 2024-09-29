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2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍曝戰機掛彈升空畫面

▲▼ 以色列公布擊殺真主黨首腦納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的戰機起降畫面。（圖／翻攝自X）

▲ 參與納斯拉勒空襲行動的戰機疑似搭載2000磅炸彈。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍27日擊斃黎巴嫩真主黨首腦納斯拉勒（Hassan Nasrallah），事後公布空襲前後戰機起降畫面，軍火專家和《紐約時報》分析認為，以軍在這起攻擊中可能使用破壞力強大的2000磅「碉堡剋星（Bunker buster）」炸彈。

以軍28日透過Telegram公開這段影片，標題為「以色列空軍戰鬥機參與消滅納斯拉勒與真主黨在黎巴嫩的中央總部」，畫面中至少8架戰機一字排開，全都搭載2000磅炸彈，距離較近的可看出配備BLU-109炸彈。

隨後2架戰機起飛的畫面也可看出搭載BLU-109，其中一架攜帶6枚。而黃昏時戰機返回空軍基地，未掛載任何炸彈。

前美國陸軍爆炸物處理技術人員鮑爾（Trevor Ball）認為，影片中8架戰機至少搭載15枚2000磅炸彈，其中包括美製帶有聯合直接攻擊彈藥（JDAM）配件的BLU-109，這是一種附加在炸彈上的精準導航系統。這些炸彈是「碉堡剋星」其中一種，引爆前可穿透厚達數公尺的混凝土與金屬。

前美國空軍專家布萊恩特（Wes Bryant）也同意此分析，認為以軍使用這種炸彈襲擊在真主黨地下總部的納斯拉勒「正如我預期」。

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 貝魯特南郊大爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

儘管以軍未公布戰機投下炸彈的畫面，鮑爾指出，貝魯特南郊發生爆炸的畫面和爆炸造成的破壞，都與影片中戰機搭載的2000磅炸彈相符。《紐時》分析相關影片、照片及衛星影像指出，這起空襲摧毀4棟至少7層樓高的公寓大樓。

2名以色列高級國防官員透露，為殺害納斯拉勒，以軍在幾分鐘內投下逾80枚炸彈，但未證實炸彈型號；以軍及美國官員也未正面回應。

《路透》先前曾援引官員說法披露，美國自去年10月以哈開戰以來，已向以色列提供1.4萬枚2000磅炸彈，但拜登政府今年5月宣布，出於對加薩平民安全的憂慮，已暫停運送2000磅炸彈。

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