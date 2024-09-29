美媒：以色列對黎巴嫩地面行動「可能已經開始」

▲圖為以色列戰車在以色列與加薩邊境附近行駛。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2名官員透露，以色列進入黎巴嫩摧毀真主黨據點的小規模軍事行動或是所謂的邊境行動已經開始或是即將開始。消息人士指出，若以色列展開地面進攻，其範圍可能有限。

美國ABC NEWS報導，以色列尚未決定是否對黎巴嫩發動地面軍事行動，但已經做好準備。以色列的目標著重在對以色列人民的承諾，即讓數萬名居民重返以色列北部家園，但官員們指出，要做到這一點，光是對真主黨發動斬首行動並不足夠。

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）之死引發國際高度關注，外傳納斯拉勒27日遇襲之前，美方頂多是提前數分鐘收到相關消息。

當以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）向美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通報關於納斯拉勒的消息時，奧斯汀感到相當憤怒。官員對此表示，美國在中東地區承受相當大的風險，但卻沒有得到充分時間來準備應對暗殺事件可能引發的敵對反應，這讓美方感到相當不滿。

官員說明，美國現階段仍保持容忍態度，若是美國與以色列失去聯繫，美國在該地區的利益可能受到嚴重損害。

另外，消息人士也提到，納斯拉勒直到最後一刻，都要求真主黨的停火談判必須和加薩停火綁在一起。