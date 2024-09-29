真主黨慘遭以軍重創！領導人納斯拉勒「掌權32年」　激昂演說獲關注

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日死於以軍空襲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩恐怖組織「真主黨」領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）於27日在總部開會，豈料卻遭以色列使用破壞力強大的2000磅炸彈「碉堡剋星」（Bunker buster）炸死，最終由真主黨證實死訊。回顧納斯拉勒的一生，64歲的他領導真主黨長達32年，其優秀的演說魅力受到敵人認可，是中東最具影響力的人物之一，使藏在暗處的恐怖組織茁壯發展。

根據《美聯社》，以色列軍方於當地時間27日晚間空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，出動F-35戰鬥機執行「激烈且史無前例」的任務，攻擊目標為藏在民宅下方的真主黨總部，空襲至少造成6人死亡、91人受傷，其中還包括納斯拉勒，至於6棟公寓則夷為平地。

＊納斯拉勒是誰？

回顧納斯拉勒的一生，其實他是一名精明且幹練的戰略家，受到黎巴嫩什葉派追隨者崇和伊斯蘭世界數百萬人的尊重，他將真主黨重新塑造為以色列的宿敵，並鞏固了與伊朗什葉派宗教領袖、巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的聯盟。

《半島電視台》記者曾經形容，一生具有傳奇色彩的納斯拉勒，將真主黨從名不見經傳、只能到處躲藏的恐怖組織，打造成具有紀律、架構完整，且對中東發揮一定影響力的戰鬥組織，使真主黨成為伊朗在中東地區的代理人，其以高超且充滿魅力的演說技巧聞名，就連仇敵也非常關注他的談話。

儘管納斯拉勒為了避免被以色列暗殺，長期以來總是藏身秘密地點、隔空發表演說，不過他露面時必定戴著代表伊斯蘭先知穆罕默德後裔的黑色頭巾，在說話時總是經常擺動左右手指，並以強硬的措詞威脅敵人。

▲以軍針對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，6棟公寓夷為平地。（圖／達志影像）

＊納斯拉勒如何掌權？

納斯拉勒1960年8月31日誕生於黎巴嫩南部一個貧窮的什葉派家庭，後來便流離失所，父親經營蔬菜鋪，在家中9名子女中排行老大。在成為真主黨創始人之一前，他曾經前往伊拉克什葉派聖城納傑夫（Najaf）神學院求學，之後回到黎巴嫩繼續進入什葉派民兵政治組織阿邁勒（Amal）。

1982年，針對巴勒斯坦激進份子的攻擊，以色列軍隊回擊黎巴嫩，阿邁勒內部對於該如何抵抗以軍產生不同的意見。對此，納斯拉勒帶著成員出走並成立「伊斯蘭阿邁勒」（Islamic Amal），獲得伊朗革命衛隊支持。1985年，真主黨成立後視美國與舊蘇聯為仇敵，納斯拉勒從基層一路攀升至貝魯特區域領人。1992年，納斯拉勒終於接替擔任真主黨總書記。

上台後，納斯拉勒便空襲以色列北部，作為對穆薩維（Abbas al-Musawi）之死的復仇。

＊長子慘遭以軍擊殺

1997年，美國將真主黨列為恐怖組織。在納斯拉勒的領導下，真主黨長期與以軍進行消耗戰，而納斯拉勒的長子哈迪也於該年在戰鬥中慘遭以軍殺害。2000年，以色列從黎巴嫩南部撤軍後，納斯拉勒在阿拉伯世界獲得認可。

2006年，真主黨與以色列激戰34天，納斯拉勒的住家與辦公室遭到以軍空襲，最終他毫髮無傷發布激昂演說，承諾保護巴勒斯坦人，他在阿拉伯世界的地位進一步獲得鞏固。

不過，2011年敘利亞爆發內戰時，納斯拉勒領導的真主黨派武裝人員協助敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）鎮壓叛軍，最終因此面臨黎巴嫩國內遜尼派的指控，認為真主黨的行動害國家捲入他國內戰，因此導致聲望大跌。