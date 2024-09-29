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怕了？伊朗最高領袖轉移至安全地點　強化保護

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼據傳已被帶往安全據點。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）遭以色列空襲喪命隔日，消息人士透露，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已被帶往伊朗境內一處安全地點，加強保護，伊朗正與真主黨及其他組織聯繫，確認納斯拉勒身亡之後的下一步行動。

路透指出，這是以色列對真主黨發動一連串襲擊行動之後，伊朗採取行動保護該國最高決策者，是伊朗當局繃緊神經的最新動作。此前，真主黨使用的呼叫器與對講機發生連環爆炸後，伊朗革命衛隊下令所有成員停止使用任何類型的通訊裝置。

對伊朗來說，真主黨領袖納斯拉勒的死是重大打擊。哈米尼宣布全國哀悼5天，呼籲所有穆斯林齊心支持黎巴嫩，更誓言要以色列付出代價，「烈士的鮮血不會白流」，並稱中東地區的命運將「由抵抗力量決定，而真主黨會在最前線」。

伊朗在整個中東地區扶植多個武裝組織，被稱為抵抗軸心（Axis of Resistance），成員除了黎巴嫩真主黨，還有加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）、葉門的青年運動（Houthis，又譯胡塞），以及敘利亞、伊拉克境內的民兵組織。

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