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囤咖啡時機來了！7-11「美式買10送10、拿鐵買2送2」限時搶

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲7-11加碼咖啡優惠，限時5天「買2送2」、限時7天「買10送10」省超大。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

囤咖啡的機會就趁這波！7-ELEVEN先前推出一波「國際咖啡日」優惠後，如今再集結線上線下加碼，9月27日至10月1日限時5天，全台門市「美式、厚乳拿鐵、精品美式、馥芮白」大杯「買2送2」；OPENPOINT行動隨時取更在9月30日起連續7天，祭出CITY CAFE特大美式「買10送10」、特大拿鐵「買10送6」超殺優惠，限量必搶。

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲7-11自9月27日至10月1日，指定咖啡大杯同品項「買2送2」。（圖／業者提供）

★7-11「國際咖啡日」優惠總整理

門市優惠

●9月27日至10月1日，CITY CAFE美式咖啡/厚乳拿鐵、CITY PRIMA精品美式/馥芮白，大杯同品項「買2送2」。

●即日起至11月12日，西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」，另在11月1日前購買指定西雅圖盒裝系列任2盒，登錄發票還有機會抽大巨蛋世界12強棒球賽門票。

●即日起至10月29日，純粹喝、星巴克、貝納頌等指定冷藏咖啡，任選第2件5折。

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11門市在9月27日至10月1日，指定咖啡大杯同品項「買2送2」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取優惠：

●9月30日至10月6日，CITY CAFE特大杯美式「買10送10」，CITY CAFE特大杯拿鐵「買10送6」，每日各限量2萬組。

●9月30日至10月6日，CITY PRIMA指定精品咖啡「買7送7」： 大杯精品美式、大杯精品馥芮白，各限量5萬組。

●9月30日至10月6日，CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵、精品生椰厚拿鐵「任選4杯240元」，限量3萬組。

▼限時7天特大美式「買10送10」、特大拿鐵「買10送6」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●即日起至9月30日，CITY指定系列「買8送4」組合優惠：
CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵任選。
CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵等）。
CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵。
CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選。
CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選。

▼7-11教師節「買8送4」組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●即日起至10月4日，Hi café大杯系列「特濃美式」或「特濃拿鐵」，同品項冰熱任選「買1送1」。

▲萊爾富Hi café 大杯特濃美式、特濃拿鐵，買1送1。（圖／業者提供）

●即日起至12月31日，門市咖啡指定支付「買1送1」優惠：

持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付、萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡。
中杯美式買1送1（原價35元、特價18元）
中杯拿鐵買1送1（原價45元、特價23元）
大杯美式買1送1（原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買1送1（原價55元、特價28元）

★美廉社

●9月27日至9月29日，「濃萃系列美式或拿鐵」同品項買1送1（原價50元/60元）。

●即日起至10月15日，大杯經典美式「買8送10」，可寄杯，原價每杯45元，平均一杯特價20元。

▼美廉社限時推出咖啡買1送1、買8送10優惠。（圖／業者提供）

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