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超商周末優惠！7-11狂撒「買1送1」、全家好康5折起UCC咖啡入列

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商周末小確幸必收，7-11除了狂撒買1送1，也有精品生椰厚拿鐵「第二杯只要10元」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

月底到了也不能虧待自己，超商周末小確幸必收！7-11「超值五六日」在9月27日至29日開跑，此波「買1送1」優惠狂撒，像是喉糖、軟糖等零食，還有生活用品如衛生棉、沐浴乳，通通大方祭出買1送1。全家本周「康康5」5樣商品5折起，人氣UCC無糖黑咖啡、辛香菇杯麵都在名單中，省錢又想犒賞自己一定要筆記。

★7-ELEVEN

7-11「超值五六日」9月27日至9月29日，狂撒多項「買1送1」，從吃的、喝的，到生活用品都有。像是原味本舖八寶粥、利口樂瑞士草本喉糖，生活用品如鹼性電池、蘇菲熟睡衛生棉、沐浴乳，都是囤貨好時機。

▼7-11在9月27日至29日期間狂撒「買1送1」，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠，7-11在9月27日至29日期間狂撒「買1送1」。（圖／業者提供）

★全家

全家「康康5」在9月27日至9月29日，推出5樣好康商品最低5折起，此波包括：

UCC無糖咖啡，同品項買1送1，平均15元。
舒味思萊姆氣泡水，同品項買1送1，平均18元。
杜老爺草莓大雪糕，同品項買1送1，平均25元。
農心辛香菇杯麵，同品項買1送1，平均25元。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

同步全家還有最新一波「會員限定」優惠，即日起至9月29日，Let’s Cafe特濃拿鐵、搖搖茶吧指定飲料「第2杯只要10元」，還有多款零食買1送1、買2送2、買多件省更多。

▼全家會員限定優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼全家超商會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富本周「限時殺」，即日起至9月29日期間多項商品「買1送1」，像是「農心海鮮烏龍麵」、「伯朗世界藏家 頂級無糖美式」、「日東紅茶 抹茶歐蕾」等，更有樂法醋飲「買3送3」。

▼萊爾富限時殺，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

9月27日限定優惠：

OKmart 因應一年一度教師節，特別在9月27日限時推出OKCAFE「買2送2」優惠。

專屬雲端商城OKmall，9月27日也有OKCAFE大杯莊園級美式/拿鐵「買10送10 」，再送600點。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

即日起至9月30日：

「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

季節限定「西西里咖啡」單杯7折。

★美廉社

9月27日至9月29日：

「濃萃系列美式或拿鐵」，同品項買1送1（原價50元/60元）。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

即日起至10月15日：

現作茶飲全新「沖繩黑糖奶茶」，大杯促銷39元（原價50元）。

大杯經典美式「買8送10」。（可寄杯，原價每杯45元，特價20元）。

台中市及北部限定門市，凡購買「寵物好事」聯名啤酒4罐組（188元），贈LitoMon怪獸部落鮮雞絲湯罐無膠無穀鮮肉煲80g 1罐。

▼美廉社推出聯名啤酒促銷。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

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