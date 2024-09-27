超商咖啡今起限時5天「買2送2」！特大美式「買10送10」省錢必囤

▲7-11今起限時5天，全台門市指定咖啡「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

慶祝國際咖啡日適逢教師節前夕，超商再加碼咖啡優惠！7-11今（27）日至10月1日限時5天，全台門市「美式、厚乳拿鐵、精品美式、馥芮白」，大杯通通「買2送2」。另外更在9月30日起連續7天，更在OPENPOINT行動隨時取推出CITY CAFE特大美式「買10送10」、特大拿鐵「買10送6」，省錢囤咖啡必搶！

★7-ELEVEN

門市

●9月27日至10月1日：

CITY CAFE美式咖啡/厚乳拿鐵，大杯同品項買2送2。

CITY PRIMA精品美式/馥芮白，大杯同品項買2送2。

▲▼7-11超商咖啡「買2送2」優惠。（圖／業者提供）

●即日起至11月12日：

西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」。

另在11月1日前購買指定西雅圖盒裝系列任2盒，登錄發票還有機會抽大巨蛋世界12強棒球賽門票。

●即日起至10月29日：

指定冷藏咖啡，包括純粹喝、星巴克、貝納頌等，任選第2件5折。

OPENPOINT行動隨時取

●即日起至9月30日，教師節「買8送4」組合優惠：

CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵任選，特價480元，最多省240元。

CITY CAFE風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵等），特價520元，省260元。

CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵，600元，省300元。

CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選，880元，最多省440元。

CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選，280元，省140元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」教師節優惠。（圖／業者提供）

●9月30日至10月6日，囤貨必搶：

CITY CAFE特大杯美式「買10送10」。

CITY CAFE特大杯拿鐵「買10送6」。

CITY PRIMA大杯精品美式「買7送7」。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白「買7送7」。

CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵、精品生椰厚拿鐵「任選4杯240元」。

▼9月30日至10月6日「OPENPOINT行動隨時取」國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）



★美廉社

美廉社為慶祝18周年慶，即日起至10月15日祭出超殺咖啡優惠，大杯美式「買8送10」，比買1送1更划算！此外即日起至9月29日五六日周末期間，也有，「濃萃系列美式或拿鐵」同品項買1送1。

●9月27日至9月29日：

「濃萃系列美式或拿鐵」同品項買1送1（原價50元/60元）。

●即日起至10月15日：

大杯經典美式「買8送10」，可寄杯，原價每杯45元，平均一杯特價20元。

▼美廉社限時推出咖啡買1送1、買8送10優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

9月27日限時一天：

門市OKCAFE「大杯莊園級美式/拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」，買2送2優惠。

專屬雲端商城OKmall，OKCAFE「大杯莊園級美式/拿鐵」買10送10，再送600點。

即日起至9月30日：

OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡，買1送1。

季節限定「西西里咖啡」，單杯7折。

▼OKmart 限時一天指定咖啡「買2送2」，水蜜桃烏龍氣泡咖啡，買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

即日起至10月4日：

Hi café大杯特濃美式，同品項冰熱任選「買1送1」。

Hi café大杯特濃拿鐵，同品項冰熱任選「買1送1」。