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快訊／7-11開出4張千萬發票！花35元買麵包就中　幸運名單一次看

▲▼7-ELEVEN統一超商公布7-8月發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN開出多張發票大獎，其中有幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出7月-8月發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期共開出10組發票大獎，包括4張千萬特別獎、2張200萬特獎、4張雲端發票專屬獎100萬，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包就中千萬！

7-ELEVEN統一超商公布7-8月中獎明細如下：

●4張1000萬大獎：

宜蘭縣五結鄉「五結門市」，110元購買生活用品。
新北新莊「副都心門市」，105元購買統一乳品、飲品。
苗栗縣竹南鎮「延平門市」，100元購買生活用品。
桃園市龜山區「鑫騰龍門市」，35元購買統一麵包。

●2張200萬特獎：
 
台北市信義區「嘉馥門市」，49元購買生鮮食品。
台北市文山區「鼎盛門市」，145元購買生活用品。
 
●4位雲端發票專屬獎100萬：

新北市深坑區「北深門市」，97元購買冰品、飲品。
台中市清水區「清水綻一門市」，110元購買CITY CAFE、飲品。
台北市信義區「捷忠門市」，60元購買CITY CAFE。
台北市大安區「信中門市」，92元購買飲品、茶葉蛋。

▲▼7-ELEVEN統一超商公布7-8月發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN加碼「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，為會員創造雲端發票二次中獎機會。（圖／業者提供）

另外，7-ELEVEN為會員創造雲端發票二次中獎機會，首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，將持續每期加開「總價值400萬元的OPENPOINT點數」獎項，這期已於9月25日抽出1萬7千名中獎會員，並陸續於OPENPOINT APP的通知中心，進行個人訊息推播，提醒會員留意訊息。

7-ELEVEN同時提醒，2024年5到6月尚有14.4萬張、總計超過5200萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒，在2024年11月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市完成列印後，再到代發獎金單位領獎。

千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，享有5到10%回饋。而六獎200元、雲端獎800元、500元的中獎發票，可選擇存入OPENPOINT APP會員載具，方便快速使用。

▼113年7-8月統一發票開獎號碼。

▲7-8月發票。

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