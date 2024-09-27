　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11霜淇淋買1送1！泰奶口味升級回歸　「神秘綠思樂冰」新登場

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商霜淇淋戰開打！7-ELEVEN 超人氣「泰式奶茶霜淇淋」升級回歸，此外也有全新「神秘綠思樂冰」，以青蘋果酸甜比例調和，打造清爽口感。進入秋季，10月2日起將推出「咖啡牛奶起司季」，開賣「拔絲起司法式三明治」等新品，並集結50款濃郁系美食推薦。

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有新品「神秘綠思樂冰」，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／業者提供）

▲7-11雪淋霜新口味揭曉，10月2日起再度攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名升級「泰奶霜淇淋」。（圖／業者提供）

●泰奶霜淇淋升級回歸

7-11雪淋霜新口味揭曉，10月2日起再度攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名推出全新「泰奶霜淇淋」，使用泰國直輸原料，呈現道地泰式奶茶香氣與風味，今年特別再加濃茶香。10月2日至10月29日期間，每逢周末五六日，使用iCash 2.0或iCash PAY支付，享第二件半價優惠。

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

▲新品還有「神秘綠思樂冰」，吸睛顏色、清爽酸甜口感預計成為話題。（圖／記者林育綾攝）

●「神秘綠思樂冰」新登場

超人氣飲品思樂冰也推出全新口味「神秘綠思樂冰」，首次打破傳統以酸感為主，選用青蘋果調和酸甜比例，打造前所未有清爽口感。「神秘綠」獨特的青綠色外觀也十分吸睛，預計增添不少話題。

同步還推大人系喝法，即日起至10月29日，買大杯思樂冰加上不限口味指定69元小酒，組合價只要100元，就成為高CP調酒組合，打造獨一無二超紓壓「大人的思樂冰」。

▼同步還推大人系喝法，加入小酒，打造獨一無二超紓壓「大人的思樂冰」。（圖／業者提供）

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有新品「神秘綠思樂冰」，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

新品還有獨家甜筒「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」，將熊津優格飲料特別開發為甜筒冰淇淋，季節限定，外層圓錐杯餅皮甜筒包裹著香甜可口的蜜桃優格冰淇淋，可吃到水蜜桃果粒。

▼7-11獨家新品甜筒「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11獨家新品甜筒「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」，將熊津優格飲料特別開發為甜筒冰淇淋，季節限定，外層圓錐杯餅皮甜筒包裹著香甜可口的蜜桃優格冰淇淋，可吃到水蜜桃果粒。（圖／記者林育綾攝）

為慶祝教師節，7-11也加碼推霜淇淋優惠，即日起至10月1日限時5天，「雪淋霜」霜淇淋不限口味通通「買1送1」，思樂冰、酷聖石複合店3oz冰淇淋、酷聖石霜淇淋，9月27日至9月29日也有限時3天「第2件10元」。

●濃郁系「咖啡牛奶起司季」優惠

除此之外，時序進入秋天味蕾換季，7-11觀察每年入秋時，消費者開始喜愛濃郁系口感商品，特別在10月2日至10月29日推出「咖啡牛奶起司季」主題架，以咖啡、起司、牛奶大食材，推薦多款零食飲品。特別推薦韓國全民飲品「Binggrae香蕉牛奶、草莓牛奶」禮盒預購，巨大吸睛包裝，內含18瓶飲料加胖胖瓶吊飾。

▼7-11推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有新品「神秘綠思樂冰」，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／業者提供）

▲▼韓國全民飲品「Binggrae香蕉牛奶、草莓牛奶」禮盒預購，巨大吸睛包裝，內含18瓶飲料加胖胖瓶吊飾。（圖／業者提供）

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有新品「神秘綠思樂冰」，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／業者提供）

還有「起司牛奶季」新品，包括「拔絲起司法式三明治」49元、「起司Q彈球」39元、「起酥蛋糕」39元。為了滿足消費者在秋天對鹹口味麵包需求，10月2日至10月15日也推出「起司牛奶季」優惠，精選20款濃郁系麵包，熱熱吃更療癒，期間指定烘焙商品「任選2件、第二件享10元折扣」。

▼「起司牛奶季」有3款新品，10月2日至10月15日也推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有「神秘綠思樂冰」新品，並推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）

9月30日起哈燒櫃更有「揪嗨蘋果派」，酥脆表皮內餡有滿滿蘋果粒，入口還有淡淡肉桂香味。9月30日至10月15日「哈燒全品項第二件85折」。

▼7-11自9月30日起哈燒櫃更有「揪嗨蘋果派」。（圖／業者提供）

▲▼7-11自9月30日起哈燒櫃更有「揪嗨蘋果派」。（圖／業者提供）

●全家秋季新品，打造「超商義大利麵天花板」、獨家聯名人氣拉麵

入秋後「濃郁熱湯系」需求大增，全家便利商店與東京排隊名店「無敵家」拉麵合作，獨家聯名打造3款最受歡迎的拉麵風味新品，神還原「大蒜豚骨湯頭」。

▲全家聯名「無敵家」，推出3款拉麵風味話題新品。（圖／業者提供）

首推「大蒜豚骨醬油風味拉麵」泡麵，香濃的大蒜豚骨醬油風味湯底，搭配Q彈有勁的麵條，隨時想吃就來一碗超滿足。零食則有「螃蟹味噌拉麵風味米餅」、「豚骨醬油風味玉米點心」，酥脆涮嘴。即日起至10月29日，「無敵家聯名全品項」還有任選「第二件6折」優惠。

▲全家義大利麵品牌「uno pasta」，再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品。（圖／業者提供）

另外，全家推出品牌「uno pasta」，打造「便利商店義大利麵天花板」形象，此波再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品。

義大利麵鮮食新品包括「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」、「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以「麵體、製程、醬汁」金三角，打造追求正統的高質感料理風味。

即日起至10月1日，在全家購買「uno pasta」全品項，更可+10元優惠搭購FMC指定700ml飲品。

相關報導

囤咖啡時機來了！7-11「美式買10送10、拿鐵買2送2」限時搶

超商周末優惠！7-11狂撒「買1送1」、全家好康5折起UCC咖啡入列

全家聯名東京排隊名店「無敵家」！3款拉麵新品「第2件6折

ET快訊
前兄弟啦啦隊公開點名陳致遠！　「看過最秀下限的人」
快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「警戒區出爐」
快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部！　道奇連3年分區稱霸
快訊／就在派出所前！　北市女等公車「當街被搶」
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚
飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」狂動　乘客崩潰：看到GG
上班族狂問颱風假！天氣粉專曝「4警戒區」：暴風圈籠罩機率高
快訊／小楊哥「三隻羊」遭重罰3億　公開回應道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11霜淇淋買1送1！泰奶口味升級回歸　「神秘綠思樂冰」新登場

【廣編】寶島科脫穎而出！榮獲外資精選台灣百強「2024中堅潛力獎」殊榮

雞塊、麥香魚買1送1！麥當勞教師節限定「9大優惠券」限時3天送

超商咖啡今起限時5天「買2送2」　特大美式買10送10

囤咖啡時機來了！7-11「美式買10送10、拿鐵買2送2」限時搶

沖繩SAN-A浦添西海岸PARCO CITY 8大逛街攻略！獨家限定品與海景一次擁有　在地人私藏推薦！

西螺服務區開出200萬發票！花36元買茶葉蛋就中獎

漢堡王「開出1張千萬發票」！中獎門市曝光

炸裂應援飲控人！全家「健康志向」系列能量滿滿、美味大升級

全家聯名東京排隊名店「無敵家」！3款拉麵新品「第2件6折」

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

7-11霜淇淋買1送1！泰奶口味升級回歸　「神秘綠思樂冰」新登場

【廣編】寶島科脫穎而出！榮獲外資精選台灣百強「2024中堅潛力獎」殊榮

雞塊、麥香魚買1送1！麥當勞教師節限定「9大優惠券」限時3天送

超商咖啡今起限時5天「買2送2」　特大美式買10送10

囤咖啡時機來了！7-11「美式買10送10、拿鐵買2送2」限時搶

沖繩SAN-A浦添西海岸PARCO CITY 8大逛街攻略！獨家限定品與海景一次擁有　在地人私藏推薦！

西螺服務區開出200萬發票！花36元買茶葉蛋就中獎

漢堡王「開出1張千萬發票」！中獎門市曝光

炸裂應援飲控人！全家「健康志向」系列能量滿滿、美味大升級

全家聯名東京排隊名店「無敵家」！3款拉麵新品「第2件6折」

2027禁令生效！韓國補貼狗肉業者1000億韓元　幫毛孩找新家

中國國防部談「中美兩軍交流」　張曉剛：呈趨穩態勢

基隆2警插股圍事色賭！越南妹脫衣陪酒供養　醜聞曝光下場慘了

「班班喝鮮乳」最快下周一喝到　新北教育局：10月每班至少1次

卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

航運股大漲「投資人要衝嗎？」　理財專家解答：注意折溢價風險

三重3煞「大門闖入學校」毆打學生　教育局：要求校方檢討究責

快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

消費熱門新聞

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

超商咖啡今起限時5天「買2送2」

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

超商周末優惠！7-11狂撒「買1送1」

麥當勞教師節限定優惠開搶！

漢堡王「開出1張千萬發票」！門市曝光

網爆全家將推「UCC咖啡霜淇淋」

全家聯名人氣拉麵「無敵家」新品第二件6折

快訊／7-11開出4張千萬發票！買麵包就中大獎

超商咖啡買1送1、教師節買8送4！

韓國超夯「江南醬燒炸雞」登台了

7-11雪淋霜買1送1！泰奶霜淇淋升級回歸

更多熱門

相關新聞

超商咖啡今起限時5天「買2送2」

超商咖啡今起限時5天「買2送2」

慶祝國際咖啡日適逢教師節前夕，超商再加碼咖啡優惠！7-11今（27）日至10月1日限時5天，全台門市「美式、厚乳拿鐵、精品美式、馥芮白」，大杯通通「買2送2」。另外更在9月30日起連續7天，更在OPENPOINT行動隨時取推出CITY CAFE特大美式「買10送10」、特大拿鐵「買10送6」，省錢囤咖啡必搶！

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

全家聯名人氣拉麵「無敵家」新品第二件6折

全家聯名人氣拉麵「無敵家」新品第二件6折

超商周末優惠！7-11狂撒「買1送1」

超商周末優惠！7-11狂撒「買1送1」

快訊／7-11開出4張千萬發票！買麵包就中大獎

快訊／7-11開出4張千萬發票！買麵包就中大獎

關鍵字：

霜淇淋泰奶霜淇淋超商優惠神秘綠思樂冰7-117-ELEVEN

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面