7-11霜淇淋買1送1！泰奶口味升級回歸　「神秘綠思樂冰」新登場

▲7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商霜淇淋戰開打！7-ELEVEN 超人氣「泰式奶茶霜淇淋」升級回歸，此外也有全新「神秘綠思樂冰」，以青蘋果酸甜比例調和，打造清爽口感。進入秋季，10月2日起將推出「咖啡牛奶起司季」，開賣「拔絲起司法式三明治」等新品，並集結50款濃郁系美食推薦。

▲7-11雪淋霜新口味揭曉，10月2日起再度攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名升級「泰奶霜淇淋」。（圖／業者提供）

●泰奶霜淇淋升級回歸

7-11雪淋霜新口味揭曉，10月2日起再度攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名推出全新「泰奶霜淇淋」，使用泰國直輸原料，呈現道地泰式奶茶香氣與風味，今年特別再加濃茶香。10月2日至10月29日期間，每逢周末五六日，使用iCash 2.0或iCash PAY支付，享第二件半價優惠。

▲新品還有「神秘綠思樂冰」，吸睛顏色、清爽酸甜口感預計成為話題。（圖／記者林育綾攝）

●「神秘綠思樂冰」新登場

超人氣飲品思樂冰也推出全新口味「神秘綠思樂冰」，首次打破傳統以酸感為主，選用青蘋果調和酸甜比例，打造前所未有清爽口感。「神秘綠」獨特的青綠色外觀也十分吸睛，預計增添不少話題。

同步還推大人系喝法，即日起至10月29日，買大杯思樂冰加上不限口味指定69元小酒，組合價只要100元，就成為高CP調酒組合，打造獨一無二超紓壓「大人的思樂冰」。

▼同步還推大人系喝法，加入小酒，打造獨一無二超紓壓「大人的思樂冰」。（圖／業者提供）



＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

新品還有獨家甜筒「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」，將熊津優格飲料特別開發為甜筒冰淇淋，季節限定，外層圓錐杯餅皮甜筒包裹著香甜可口的蜜桃優格冰淇淋，可吃到水蜜桃果粒。

▼7-11獨家新品甜筒「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

為慶祝教師節，7-11也加碼推霜淇淋優惠，即日起至10月1日限時5天，「雪淋霜」霜淇淋不限口味通通「買1送1」，思樂冰、酷聖石複合店3oz冰淇淋、酷聖石霜淇淋，9月27日至9月29日也有限時3天「第2件10元」。

●濃郁系「咖啡牛奶起司季」優惠

除此之外，時序進入秋天味蕾換季，7-11觀察每年入秋時，消費者開始喜愛濃郁系口感商品，特別在10月2日至10月29日推出「咖啡牛奶起司季」主題架，以咖啡、起司、牛奶大食材，推薦多款零食飲品。特別推薦韓國全民飲品「Binggrae香蕉牛奶、草莓牛奶」禮盒預購，巨大吸睛包裝，內含18瓶飲料加胖胖瓶吊飾。

▼7-11推出濃郁系「咖啡牛奶起司季」。（圖／記者林育綾攝）



▲▼韓國全民飲品「Binggrae香蕉牛奶、草莓牛奶」禮盒預購，巨大吸睛包裝，內含18瓶飲料加胖胖瓶吊飾。（圖／業者提供）

還有「起司牛奶季」新品，包括「拔絲起司法式三明治」49元、「起司Q彈球」39元、「起酥蛋糕」39元。為了滿足消費者在秋天對鹹口味麵包需求，10月2日至10月15日也推出「起司牛奶季」優惠，精選20款濃郁系麵包，熱熱吃更療癒，期間指定烘焙商品「任選2件、第二件享10元折扣」。

▼「起司牛奶季」有3款新品，10月2日至10月15日也推出優惠。（圖／記者林育綾攝）

9月30日起哈燒櫃更有「揪嗨蘋果派」，酥脆表皮內餡有滿滿蘋果粒，入口還有淡淡肉桂香味。9月30日至10月15日「哈燒全品項第二件85折」。

▼7-11自9月30日起哈燒櫃更有「揪嗨蘋果派」。（圖／業者提供）

●全家秋季新品，打造「超商義大利麵天花板」、獨家聯名人氣拉麵

入秋後「濃郁熱湯系」需求大增，全家便利商店與東京排隊名店「無敵家」拉麵合作，獨家聯名打造3款最受歡迎的拉麵風味新品，神還原「大蒜豚骨湯頭」。

▲全家聯名「無敵家」，推出3款拉麵風味話題新品。（圖／業者提供）

首推「大蒜豚骨醬油風味拉麵」泡麵，香濃的大蒜豚骨醬油風味湯底，搭配Q彈有勁的麵條，隨時想吃就來一碗超滿足。零食則有「螃蟹味噌拉麵風味米餅」、「豚骨醬油風味玉米點心」，酥脆涮嘴。即日起至10月29日，「無敵家聯名全品項」還有任選「第二件6折」優惠。

▲全家義大利麵品牌「uno pasta」，再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品。（圖／業者提供）

另外，全家推出品牌「uno pasta」，打造「便利商店義大利麵天花板」形象，此波再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品。

義大利麵鮮食新品包括「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」、「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以「麵體、製程、醬汁」金三角，打造追求正統的高質感料理風味。

即日起至10月1日，在全家購買「uno pasta」全品項，更可+10元優惠搭購FMC指定700ml飲品。