全家聯名東京排隊名店「無敵家」！3款拉麵新品「第2件6折」

▲全家聯名東京排隊拉麵「無敵家」推出新品，另也聯手台北最強義大利麵「solo pasta」推出3款鮮食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

到東京許多人都不會錯過人氣排隊拉麵「無敵家」，如今全家便利商店率先與無敵家聯名，打造3款最受歡迎的拉麵風味新品，神還原大蒜豚骨湯頭，即日起至10月29日還有「第二件6折」優惠！同步也攜手台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，打造「便利商店義大利麵天花板」推出3款鮮食新品，滿足秋季美食慾望。

▲全家聯名「無敵家」，推出3款拉麵風味話題新品。（圖／業者提供）

「無敵家」是許多人到東京必吃的排隊人氣拉麵，即使到了午夜仍有大批人潮，熱騰騰的大蒜豚骨湯頭、厚切叉燒，吸引本地與外地遊客。雖然無敵家尚未引進台灣，但全家率先獨家聯名，推出3款拉麵風味話題新品。

首推「大蒜豚骨醬油風味拉麵」泡麵，香濃的大蒜豚骨醬油風味湯底，搭配Q彈有勁的麵條，隨時想吃就來一碗超滿足。零食則有「螃蟹味噌拉麵風味米餅」、「豚骨醬油風味玉米點心」，酥脆涮嘴。即日起至10月29日，新品上市期間「無敵家聯名全品項」任選「第二件6折」優惠。

▲全家義大利麵品牌「uno pasta」，再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品。（圖／業者提供）

另外，全家積極拓展義大利麵版圖，不僅擴增專責義大利麵生產的鮮食廠「長家」，以品牌「uno pasta」打造「便利商店義大利麵天花板」形象，帶動去年破10億的銷售佳績。

全家uno pasta再度攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」、「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以「麵體、製程、醬汁」金三角，打造追求正統的高質感料理風味。即日起至10月1日，在全家購買「uno pasta」全品項，更可+10元優惠搭購FMC指定700ml飲品。

▼全家「uno pasta」新品，打造「便利商店義大利麵天花板」形象。（圖／業者提供）

●7-11聯名我家牛排，人氣附餐搬進超商

▲7-11推出平價牛排新品。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN近來也開發推出多款新品，其中聯手「我家牛排」，把牛排館的人氣附餐搬進超商，推出經典的「雙醬豬排鐵板麵」，選用Q彈麵條、在地豬排，還有「我家牛排」最經典的雙醬「黑胡椒醬＋蘑菇醬」。即日起至10月1日期間，購買指定冷凍商品還有「任選2件88折」優惠。

▲7-ELEVEN與高雄知名麵包店「巴特里精緻烘焙」合作，獨家販售「巴特里蒜味起司餐包」。（圖／業者提供）

而說到平價牛排館套餐，不能錯過熱呼呼的餐包和濃湯神組合！7-ELEVEN與高雄知名麵包店「巴特里精緻烘焙」合作，獨家販售2入一組的「巴特里蒜味起司餐包」，選用雲林新鮮大蒜，搭配紐西蘭進口奶油、巴西里和乳酪絲，外皮鬆軟、內餡有濃郁蒜味和起司，滑順夠味。

搭配「牛肝菌菇濃湯」採用義大利進口的牛肝菌，與在地杏鮑菇、馬鈴薯、玉米一起燉煮，帶有牛肝菌獨特香氣，綿密香甜好喝。

▼7-11推出全新平價牛排新品。（圖／業者提供）