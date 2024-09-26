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北韓在開城工業區埋設地雷　持續斬斷與南韓的「統一連結」

▲▼位於北韓境內的開城工業區。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓今年年初起在開城工業區南側埋設地雷。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）在南北韓邊境上的動向頻頻，繼今年1月在鐵道慶義線、東海線的道路埋設地雷，4月移除路燈，並於6月拆除慶義線、東海線鐵道後，如今又在開城工業區埋設地雷後進行覆土作業。

根據《韓聯社》，南韓軍方關係人士昨（25）日證實，北韓今年年初在開城工業區南側埋設地雷後，最近開始進行覆土作業，不過目前並未發現興建防護牆。

《美國之音》則是分析舊金山私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）今年8月所拍攝到的衛星影像，指出北韓最近在慶義線鐵道區間興建3、4道防護牆，每一道牆間隔約15公尺。不過，南韓軍方卻指出，相片中拍攝到的建築物並非防護牆。

報導指出，自從北韓最高領導人金正恩去年將南北韓定調為「敵對的兩國關係」之後，便開始斬斷與南韓之間具有統一象徵性的連結，不僅在軍事分界線（MDL）多處興建反戰車的防護牆，今年1月更在慶義線、東海線埋設地雷，4月撤除路燈，6至7月拆除慶義線與東海線鐵道。

除此之外，北韓還在開城工業區內原本南韓企業所在腹地之上蓋起建築物，重新粉刷斑馬線，展現出想要獨自經營開城工業區的野心。據悉，北韓2016年1月6日在咸鏡北道吉州郡豐溪里進行第4次核試後，當時南韓的朴槿惠政府便於隔月祭出制裁措施，包括宣布開城工業區停工。

►阻斷所有統一連結！北韓在「兩韓交流道路」鋪地雷　同胞情回不去了

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