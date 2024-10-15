首都平壤3度遭無人機入侵？　金正恩「緊急」召集官員開會

▲針對首都平壤遭無人機入侵事件，金正恩14日緊急召集國安會議。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

近日北韓（朝鮮）宣稱首都平壤3度遭到來自南韓的無人機侵襲、空飄反體制傳單，因此下令前線8個砲兵旅做好「射擊準備」。對此，北韓最高領導人金正恩昨（14）日首度緊急召開國防安全協議會，展現出高度重視此事的態度。

根據北韓官媒《朝中社》今（15）日報導，針對此次平壤3度遭到來自南韓的無人機侵略領空、空飄反體制傳單，在事發第3天後金正恩首度針對此次出面，展現出高度重視此事的態度。

同時，北韓將無人機入侵領空的行徑視為敵軍嚴重侵犯主權、挑釁共和國（北韓）的行為。偵察總局長李昌浩進行綜合分析報告、總參謀長李英吉則報告對應軍事行動計畫、國防相努光鐵進行關於軍事技術裝備現代化之策略報告、黨軍需工業書記趙春龍則負責報告軍事裝備生產實績。

北韓此次高度重視無人機入侵事件，因此召集軍方、情報當局、對南韓諜報工作小組高層等緊急進行會議，共同分析目前情勢。

儘管金正恩曾在會議上提到「黨與共和國（北韓）政府強硬的政治軍事立場」，但官媒《朝中社》並未描述具體的內容。

根據南韓《韓聯社》，針對此次無人機事件，南韓北韓大學院校長梁茂津分析此次金正恩召集會議的目的，「在軍事緊張和國防安全警戒達到高潮之際，剛好可以做為北韓團結內部體制、整頓綱紀的契機。」