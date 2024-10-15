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最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

▲▼日本旅遊，東京旅遊，東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人出國首選日本，圖為東京知名淺草寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣有許多「哈日族」，出國首選日本，而日本哪裡是您想一玩再玩，一去再去都不會膩的？一項票選結果出爐，冠軍不意外是東京都，讓網友大讚，「東京真的去不膩」。

旅日達人林氏璧日前在臉書發起這項票選，他表示，相信很多朋友都和他一樣日本中毒，會一去再去，但你有沒有特別喜歡哪裡？為什麼會吸引你一直去？

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▼京都知名景點清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼京都清水寺，日本旅遊，京都旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

林氏璧說，原本想以城市為選項，但為了簡化，就直接用都道府縣吧，直接列出台灣旅客訪問率最高的前22名給大家選；而該排名資料出自日本政府觀光局網頁的「訪日外國人消費動向調查」，統計時間是2023年4-12月。

共有超過1萬人投票，票選結果出爐，前三名分別是東京都、京都府、大阪府，北海道則位居第四。許多網友留言，「東京一段時間就會有新花樣，根本去不完」、「東京真的去不膩」、「去過各大城市後，下一次沒想法去哪裡，就是去東京。」

►票選結果超過2%的地區

東京都：24%

京都府：18%

大阪府：10%

北海道、只要是日本哪裡都可以：9%

福岡縣：4%

千葉縣、愛知縣、長野縣、山梨縣：3%

沖繩縣、神奈川縣、兵庫縣、大分縣、熊本縣、青森縣：2%

▼即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

 
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