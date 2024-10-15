快訊／南韓軍方：北韓「已經開炸」！　炸毀鐵軌與道路

▲南韓江原道高城郡，連結南北韓之間的東海線鐵軌與道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，稍早南韓聯合參謀本部於今（15）日稍早表示，北韓（朝鮮）已經展開「爆破作業」，炸毀連結南北韓之間的京義線、東海線鐵軌和道路。

南韓聯合參謀本部稍早向駐南韓國防部記者團傳送文字訊息，「北韓已於今（15）日上午爆破京義線、東海線等，位於軍事分界線（MDL）以北的南北韓之間連結道路。我軍（南韓）正強化監控與警戒。」

北韓透過炸毀京義線、東海線南北韓之間的連結道路，來達到「要塞化工程」的目的，徹底斬斷與南韓之間的物理性連結。北韓總參謀部曾於本月9日透過聲明證實，「從9日起，將完全斷除大韓民國（南韓）和我方（北韓）地區之間的道路與鐵路，實施堅固的要塞化工程。」

其實北韓從去年11月起就展開相關作業，透過在道路周圍埋設地雷、拆除路燈與鐵路等方式，來達成「物理性阻斷」南北韓之間的陸路連結。南韓聯合參謀議長金明秀本月10日在國會接受國政監察時便公開南韓軍方掌握的相片，指出北韓從8月起就封鎖京義線與東海線。

南韓聯合參謀本部表示，北韓從去年11月起就在京義線道路附近埋設落葉地雷，同年12月又在東海線埋設地雷，今年3月撤除東海線道路圍籬，4月撤除京義線道路的路燈，5月拆除東海線的鐵軌與枕木，6月撤除東海線道路路燈，7月拆除京義線鐵軌與枕木，8月拆除京義線列車機廠。

據悉，京義線、東海線為位於韓半島（朝鮮半島）東西兩側的縱貫鐵路，其中京義線從首爾站出發，北上行經京畿道高陽市、坡州市，進入北韓後行經開城、平壤，直到新義州，於1906年由日本興建，全長499公里；至於東海線則為江原道襄陽郡（南韓）至江原道元山市（北韓）的鐵道，於1937年通車，全長180公里，行經金剛山。

自從南北韓分裂以後，京義線、東海線鐵路南北兩側宣告中斷，至於連結南北韓兩端的道路能否開通，則被視為南北韓握手言和與合作的象徵，然而如今北韓卻單方面將被視為和平象徵的京義線、東海線鐵路炸毀，南北韓關係宣告徹底破裂。