阻斷所有統一連結！北韓在「兩韓交流道路」鋪地雷　同胞情回不去了

▲北韓如今在江原道鐵原郡箭頭高地的道路埋設地雷。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）宣布將南韓定義為交戰敵國後，便不斷毀壞象徵統一的道路、關閉南北韓交流的機構或宣傳媒體，北韓最高領導人金正恩今年1月更在最高人民會議施政演說時表示，將以物理方式破壞與南韓連結的京義線鐵路，此後北韓不僅修復軍事分界線的監視哨所，近來更在與南韓連接的道路埋設地雷。

根據韓媒《中央日報》、《紐西斯通訊社》，南韓軍方多名關係人士今（29）日證實，北韓從去年底開始在江原道鐵原郡的箭頭高地戰術道路上進行地雷埋設作業，該條戰術道路原本是為了運送兵力或是軍事裝備，2018年依據南北韓簽署的「9.19軍事協議」鋪設而成，為的就是當年南北韓攜手挖掘韓戰時的士兵遺骸。

文在寅政府時期，南北韓關係處於蜜月期，當時吹起一陣和平交流的暖風，而雙方依據《9.19軍事協議》進行韓戰烈士遺骸挖掘，首選之地便是江原道鐵原郡箭頭高地，韓戰當年此地曾爆發激烈交戰，也因此南北韓雙方於2018年10月攜手拆除地雷，並從南側一般哨所（GOP）至軍事分界線興建一條寬12公尺、長1.7公里的道路。

興建過程中，南北韓雙方軍人以武裝狀態握手，當時文在寅政府更一度以此場面進行宣傳，聲稱從1953年停戰協定後時隔65年南北韓雙方終於在非軍事區（DMZ）首度鋪設道路；只不過此後南北韓關係發展停滯不前，北韓便停止進行遺骸挖掘作業。

▲2018年11月，南北韓為了挖掘韓戰烈士遺骸，在江原道鐵原郡箭頭高地興建道路，雙方軍人握手問候。（圖／大韓民國國防部）

據悉，北韓從去年11月起單方面宣布撕毀《9.19軍事協議》，之後便陸續在非軍事區修復10處軍事監視哨所，此後南韓軍方便從去年12月起用肉眼確認，北韓正陸續在所有連接南北韓兩側的道路埋設地雷，以求阻斷南北韓之間的交通連結。

南韓聯合參謀本部表示，「北韓從上個月起在鐵路京義線（連接開城工業區）、東海線（連接金剛山），開始進行路燈等相關設施的拆除作業，並在周邊道路埋設地雷。」

專家分析，北韓透過在連接南北韓的道路或鐵路埋設地雷，展現金正恩有意阻斷雙方交流的決心，顯示北韓強化敵對南韓的意圖，並非一時而起的現象。