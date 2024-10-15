與金正恩蜜月期！普丁批准提交「全面戰略夥伴」　怒控南韓干涉內政

▲ 普丁與金正恩會晤，俄羅斯與北韓簽署《全面戰略夥伴關係》。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁今年6月出訪平壤，會晤北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，隨後兩國簽署「全面戰略夥伴關係」，加強雙方在軍事與國防安全上的合作，並約定只要任何一方受到攻擊，則另一方須提供軍事援助。如今，普丁已批准上述內容之法案，並向國家杜馬（下議院）遞出法案。

根據《俄塔社》、《俄羅斯衛星通訊社》，普丁於當地時間14日向國家杜馬（俄國下議院）提交了關於批准〈俄羅斯與朝鮮（北韓）全面戰略夥伴關係條約〉之法案，文件內容已在國家杜馬的電子資料庫中發布，法案是否生效，必須在總統完成批准後將法案內容交由國家杜馬。

至於北韓則是於在簽署條約後，於6月20日透過官媒《朝中社》公開條約全文。北韓曾於先前預告，將於本月7日召集最高人民會議（國會），儘管目前北韓官媒並未對此進行相關報導，但外界都相當關注北韓是否批准和俄羅斯之間簽署的全面戰略夥伴關係條約之法案。

普丁6月18、19日訪問平壤期間，俄羅斯與北韓之間簽署衛生、醫學教育、科學領域的合作協議，包括修建圖們江邊境公路橋協議，以及新的〈全面戰略夥伴關係條約〉，以取代2000年2月9日簽署的〈俄朝友好睦鄰合作條約〉，儘管新條約將是無限期的，但必須經過批准，自交換批准書之日起生效。

〈全面戰略夥伴關係條約〉規定，假設任何一方受到任何國家或幾個國家的武力攻擊，且處於戰爭狀態時，則另一方將根據〈聯合國憲章〉第51條和俄羅斯聯邦與北韓的法律，立刻以其掌握的一切手段提供軍事或其他援助。

隨著俄羅斯與北韓簽署上述條約，雙方在軍事方面的合作愈加緊密，北韓向俄軍提供在烏克蘭「特殊軍事行動」所缺乏的彈道飛彈與彈藥。烏克蘭總統澤倫斯基甚至指控，北韓疑似派遣軍官前往烏東頓涅茨克州參戰，協助俄軍操作彈道飛彈。

另外，面對北韓指控南韓利用無人機3度入侵首都平壤領空，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）透過聲明譴責南韓，「這不僅是侵害北韓國家主權，更是對北韓的內政干涉」。