快訊／國道虎尾3死車禍「重大突破」　驚傳2死者有金錢糾紛

記者蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

國道1號南下237公里處昨（22）日深夜發生一起嚴重車禍，1輛銀色轎車與1輛黑色轎車高速碰撞，造成銀車駕駛廖姓女子及同車鄭姓男子、黑車蕭姓駕駛重傷身亡，僅餘黑車乘客邱姓男子生還。警方調查發現，廖女案發前曾報案遭人逼車，而且在中秋節前夕，更曾遭人擄走，現在更傳出，廖女與另車蕭男駕駛疑有金錢糾紛，車禍是否與此有關，尚待檢警進一步調查。

▲本起事故疑有內情，蕭男疑似與廖女有金錢糾紛，檢察官說，全案仍在釐清當中。（圖／記者蔡佩旻攝）

這起事故發生在昨晚10時許，警方調查，廖姓女子（50歲）駕駛銀色轎車載著鄭姓男子（49歲），沿著國道1號往南行駛，行經237.5公里處時，與1輛黑色轎車發生追撞，撞擊力道猛烈，2輛車翻覆撞成一團鐵球，其中廖女拋飛車外慘死，鄭男困在車內傷重不治；黑車駕駛蕭男（22歲）倒臥路邊死亡，乘客邱男（23歲）鎖骨骨折。

檢察官今天會同法醫相驗，鄭男由阿姨出面協助，鄭男阿姨說，鄭是嘉義人、平時是多元計程車司機，因母親及2個兄弟都在國外，因此請她代為處理後事；蕭男由叔叔陪同繼母與2名妹妹協助相驗，蕭、邱同樣是嘉義人。

據了解，本案的黑車駕駛廖姓女子，疑與銀車的蕭姓男子有金錢糾紛，對此，檢察官說全案仍在調查當中。