快訊／年年拿獎學金...女大生命喪公車輪下　東海9／29辦追思會

▲台中東海大學會計系林姓女大生日前遭巨業客運公車撞上，捲入車底，送醫不治死亡，校方將為女大生舉辦追思會。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

就讀東海大學會計系3年級的林姓女大生，22日晚間與學姊出遊，結果遭左轉的巨業客運撞上，經過搶救仍回天乏術。林姓女大生不僅成績優異，也擔任系上研究助理，很受師生歡迎，校方透露將在這周日、9月29日為林姓女大生舉辦追思會。此外，校方除了協助家屬處理後事外，也捐助15萬救助慰問金，以幫助家屬度過難關。

據悉，林姓女大生因父親早逝，家中經濟狀況不佳，因此在學校即擔任研究助理等職務，打工分攤家中經濟負擔。除了打工，林女入校3年以來，年年都拿獎助學金，成績表現突出，師長都看好她將來「是個優異的會計師」，未料大好前程遭逢意外嘎然而止。

▲東海大學指出，林姓女大生的追思禮拜將會以最隆重的方式舉辦。（圖／東海大學提供）



林女車禍驟逝，東海大學第一時間怒轟肇事的巨業客運，並表達譴責，也協助家屬處理後事，包括校牧室、會計系、校友會及東海大學等，總共捐助15萬元急難救助及慰問金。東海大學表示，追思禮拜將會以最隆重的儀式舉辦。

肇事的施姓司機昨晚以1萬元交保，今天下午在公司與市府陪同之下，到林女靈堂向林女母親下跪致歉，並上香悼念。痛失愛女的林母質疑第一時間女兒還有氣息，氣憤表示要告施男殺人；台中地檢署今天相驗，判定死者因交通事故受有頭頸、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官損傷而死亡。