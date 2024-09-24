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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

檢調搜索農業部查超思案　陳駿季：針對雞蛋約談畜產會、部內同仁

▲▼農業部長陳俊季 辦公室遭到搜索。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部長陳駿季24日在立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，24日指揮調查局兵分14路搜索超思公司、亮采公司、農業部及中央畜產會等。對此，民進黨立委陳素月下午在立法院總質詢中，詢問農業部長陳駿季此事；陳駿季答詢表示，中午回辦公室時候，檢調針對雞蛋案，有請畜產會跟部會同仁到檢調單位做一些詢問，至於是什麼方式，偵查不公開不便說明。

民進黨立委陳素月在下午立法院總質詢中，追問陳駿季農業部遭到檢調搜索一事。陳素月表示，最近兩年因為缺蛋問題，造成農業部很大壓力，去年進口雞蛋引發在野黨很多見縫插針的操作，這次國會擴權法案當中，也用這個議題說要查弊案，「剛才農業部有遭到檢調搜索嗎？可否請部長說明一下？」

對此，陳駿季表示，他們所得到訊息是，中午回辦公室時候，檢調針對雞蛋部分，有來請畜產會同仁跟部會同仁，到檢調單位做一些詢問跟約談，至於是什麼方式，偵查不公開不便說明。

至於農業部，稍早也有發出聲明表示，農業部配合司法調查，以釐清案情。農業部強調，111年至112年間國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，同仁勇於承擔責任，不分晝夜、努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部也進行行政調查，並主動將結果移送檢調單位，後續農業部將提供同仁法律上的相關協助。

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