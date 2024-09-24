台東女開車分神自撞號誌桿「車頭全毀」　腳骨折急送醫

▲自小客車駕駛自撞號誌桿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警分局23日晚間19時許接獲報案，台東市民航路77號前發生交通事故。經初步調查，陳姓女子(46歲)駕駛自小客車，沿民航路西向東行駛至事故地點時，自撞路邊號誌桿。

經現場員警瞭解陳姓女子疑似開車分神，而不慎自撞路邊號誌桿，自小客駕駛腳部骨折，詳細肇事原因由台東交通小隊分析釐清中。

台東警分局呼籲民眾，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害，並減速慢行，以策安全。