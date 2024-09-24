墾丁淪盜獵天堂！梅花鹿遭棄屍草叢「鹿角被割掉」　整條路臭翻

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

有網友在爆料公社發出一則梅花鹿遭棄屍草叢的影片，指控墾丁盜獵梅花鹿猖獗，盜獵者經常開著廂型車集團作業，不僅盜獵頻率越來越高，近來更在民宅附近開槍，被割下鹿角的梅花鹿被棄屍在路邊草叢，導致「墾丁牌樓上來之後的公園路，已經是名副其實的屍臭路」。對此，墾管處回應已巡視現場，但未發現影片中的梅花鹿屍體，正調閱附近監視系統調查，已鎖定特定對象追緝中。

該網友表示，盜獵者從過去單獨作業變成集團作業、從1個月2、3次到1個禮拜2、3次，犯案時間也從深夜12點提前到10點，現在更大膽在住宅旁開槍射擊，割下鹿茸後，就將梅花鹿死屍棄置路旁草叢中，導致「墾丁牌樓上來之後的公園路，已經是名副其實的屍臭路」。

▲梅花鹿被盜獵者割下鹿角，棄屍在路旁草叢中。（圖／記者陳崑福翻攝爆料公社）

該網友質問，「流彈已經有可能傷害到人，管理處還要睜一眼閉一眼？保七還要只是開著車做樣子嗎？盜獵者遠遠認的就是你們車上的警示燈」，痛批墾丁「是觀光業的惡夢、盜獵者的天堂」，並附上梅花鹿死屍被棄置草叢的影片，指出這是在19號凌晨45分遭盜獵者槍擊的梅花鹿，當時因為距離住宅近，居民都被槍聲驚醒。

對此，墾管處回應，於今(24)日看到文章後，隨即由復育區工作人員前往現場，經巡視現場已無發現任何屍體。而在盜獵預防方面，墾管處與保安警察隊第七總隊第八大隊於今年5月起即加強聯合夜間巡查，進行布線及情蒐作業，針對本案也將調閱週遭環境之監視系統查察。

墾管處指出，而梅花盜獵在國家公園內，依國家公園法第13條規定，任意獵捕動物處3000元罰鍰。另本案恐涉及非法持有槍械而違反槍砲彈藥刀械管制條例，恐處3年以上10年以下有期徒刑，併科7百萬元以下罰金。