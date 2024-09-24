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國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了

記者陳崑福、賴文萱／屏東報導

屏東某所國中的國三學生日前在網路抱怨，三天兩夜的畢業旅行「只能說這5700多塊丟水溝」，文中列出多項雷點，包含「在戶外吃便當很熱」、「下雨天沒發雨衣全身濕透」、「午餐發放3顆即期超商麵包」等，引發熱議。對此，校方出面回應，以學校的立場，出去的話行程還是以教育為主，造成不便的地方也要請學生多多配合，但後續可以改善的部分，校方會盡量改善。

▲▼國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」，學生炸鍋。（圖／記者陳崑福翻攝）

畢業旅行是許多學生滿心歡喜期待的行程，沒想到過程中，許多學生感受不佳，意外變了調。根據學生發文列出的多項雷點，包含以為會在科博館室內用餐，最後卻是在戶外吃便當，天氣非常炎熱；到了淡水老街下大雨，旅行社沒提供雨衣，很多店家沒開，不知道怎麼處理晚餐。

學生也抱怨，集合時因「下雨天塞車」先等了約30分鐘，後來通知車快到了，結果還是沒來，導致學生在雨中又多等了20多分；導遊發還學生遺留在飯店的物品時語帶嘲諷；警告學生吃早餐不能滑手機否則沒收。

行程到了木柵動物園，一樣沒有雨天備案，也沒提供雨衣，任由學生淋濕。另外，晚餐吃合菜時，味道很奇怪，酸酸臭臭的。還有原本在六福村時行程寫著「午餐-西點餐盒」，結果到手卻是3顆超商的即期麵包等。

▲▼國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」，校方做出解釋。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此，校方解釋，科博館部分，因為科博館本身沒辦法提供很大場地讓學生進到室內用餐，再加上行程比較趕，所以就安排學生在科博館比較陰涼的地方使用午餐，因此造成學生一些誤解。學校未來在行程規劃上面會努力做改善，避免學校跟學生間造成一些誤會。

至於淡水老街行程部分，行程早就預訂好，但天氣因素很難掌控，到了當地是下雨的，大部分學生都有帶雨具下去，如果沒有的話，學校也有提供雨衣，可能學生不知道，這方面會再做加強。且當天本來晚餐就是自理，因為大雨造成一些店家沒開，可能部分學生找不到要吃的，這部分會針對學生教育，遇到狀況可以尋求學校幫忙。

▲▼國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！校方回應了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」，校方做出解釋。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，對於畢旅費用5700部分，校方表示，這是學校公開招標所訂定的價格，這部分都是公開的，主要是物價調升，住宿旅費上漲，招標的價格就是這樣，這不是學校單方面能決定的。

「價格當然比10年前貴，但跟這兩年比都是差不多的」。校方強調，以學校的立場，出去的話行程還是以教育為主，造成不便的地方要請學生多多配合，但後續可以改善的部分，會盡量改善。

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