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柯文哲北士科圖利更嚴重？張斯綱：現有文件查不出　交檢調查貓膩

▲▼蔣萬安市政總質詢-張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲除了捲入京華城案外，還深陷北士科爭議，台北市議會北士科專案調查小組日前定稿，認定柯市府「政策搖擺，招標放水」，但《鏡週刊》質疑柯在北士科案比圖利京華城更誇張。北士科專案小組召集人、國民黨台北市議員張斯綱說，調查報告是凸顯「決策過程反覆現象造成一些商機流失」，但為何由新光得標且免附投資計劃書，從目前文件中看不出中間關聯，議員不是檢調、沒能力辦案，就交由檢調與監院釐清。

針對《鏡週刊》24日報導稱柯文哲涉「北士科5疑點」中，再度提及日前被揭露的NBA職籃曼菲斯灰熊隊老闆佩拉、港商「優比快」曾要投資一事，張斯綱24日受訪時再證實，調查小組開會時曾有發函港商，但對方沒有來進行說明，而該公司較類似全球性物流公司，至於為何沒來到北士科，調查小組就不知道了，也許是有一些投資計劃。

張斯綱指出，但重點是突顯出有國際性跨國企業公司，曾對北士科有興趣，想做區域或跨國總部，然而最終不了了之，「這部分對產業升級有點可惜啦！」

媒體追問，該港商的國際性比新光人壽更高？張斯綱認為，「這個是後見之明。」如果當時在招標的決策過程很明確，就是作為跨國企業總部、歡迎這類公司投標的話，說不定會吸引一些跨國企業，據他了解也有大型資通訊公司曾對北士科有興趣，甚至要聯合附近醫學院做智慧醫療園區，但後來因為政策不明確就不了了之，因此調查報告凸顯的就是「決策過程中的反覆現象，造成一些商機流失」，或是「政策不明導致開標作業不斷延後」。

被問到怎麼看北士科案似乎比京華城圖利更嚴重，週刊稱T17、T18是柯文哲親簽，且從原本生技醫療產業放寬到不限類別，最終由新光投標且免附投資計劃書？張斯綱回應，這確實是調查小組報告結論，認為北士科計畫一改再改，從當初的智慧醫療園區，變成一般性都市計畫，就例如原本想做高標準、可帶領國內產業進步的園區，結果變成一般商辦。

不過，張斯綱也說，該地為什麼是由新光得標，且後來沒有投資計劃書，「坦白說以目前文件，我們是查不出中間有無關聯性在哪，所以我們也會把報告給檢調、監察院，中間有無一些『貓膩』、利益連結，坦白說我們不是檢調，沒能力去辦案」。

關於調查過程中有無聽到公務員透露，柯文哲當年是否見過新光高層？張斯綱提及，柯文哲有沒有見新光高層，這不會出現在紀錄上，不過過去柯文哲上任之初，曾說上班、下班見財團都要登記，結果此制度也不了了之，因此無法得知柯文哲與新光的人在哪見面，要請檢調去調查。

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