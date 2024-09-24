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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「北檢一定要起訴柯文哲」　郭正亮曝後續發展：柯恐會做政治動作

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲深陷京華城案。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民眾黨舉行全台宣講，為柯捍衛清白。對此，前立委郭正亮昨（23日）表示，隨著立法院開議，柯文哲的新聞只會越來越少，目前看不出北檢有新突破，就是鞏固圖利事證，羈押5名被告，坦白說蠻丟臉的，而且10月北市議會開議，其他案子會慢慢浮上檯面，最終北檢一定要起訴柯文哲，接下來若是裁定「重保」，柯文哲是否會「拒保」？搞不好會做些政治動作。

郭正亮於節目《新聞大白話》表示，民眾黨宣講已經全台主要城市都走過了，而且隨著立法院新會期開議，加上藍白退回中央總預算，這都還有得吵，除非京華城案有突破性進展，否則柯文哲的新聞只會越來越少。

郭正亮表示，朝野將會對抗一陣子，很快就會凌駕在柯文哲議題上，民眾黨20日高雄宣講，已經把基本主張凸顯，就是「若北檢羈押柯文哲2個月，還是沒有查到金流對價，是不是應該放人」，黃國昌已經講出來了。

郭正亮認為，自己看不出北檢對京華城案有新的突破，就是在鞏固圖利的事證，所以羈押了5名被告，但坦白說蠻丟臉的，因為北檢一定是認定柯文哲涉嫌貪污，想往貪污方向偵辦，這樣外界才會沒有話說，就跟鄭文燦案一樣。

郭正亮說，而且台北市議會10月開議，到時候柯文哲其他案子也會慢慢浮上檯面，京華城案大概就是這樣了，最後北檢一定要起訴柯文哲，可能就是用「圖利罪」，接下來柯就要準備一審的答辯。

最後，郭正亮提到，但柯文哲若是遭裁定「重保」，是否會「拒保」？到時候會有一些拉扯，柯文哲搞不好會做些政治動作，都是有可能的。

▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

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