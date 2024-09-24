柯文哲羈押20天　林洲民「定時報告京華城案」3度作證

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城圖利案，5日遭法院裁定收押在台北看守所至今20天，雖然柯文哲過去遭聲押時，堅稱自己相信專業，台北地檢署調查懷疑，多名承辦公務員疑受上層壓力配合業者，多次傳喚相關官員與都審委釐清決策過程後，24日第3度以證人身分傳喚前都發局長林洲民出庭應訊。

▲台北市前都發局長林洲民3度到北檢做證。（資料照／記者莊喬迪攝）

針對柯文哲在收押前曾表示，只是轉達業者陳情，不瞭解京華城改建容積在2021年的轉變過程，並稱直至2024年3、4月才知情容積率高達840%。林洲民曾受訪表示，歷任市長從陳水扁、郝龍斌、柯文哲三位前市長的任期中，京華城的容積率是都發局所承擔業務中的重中之重，「原始都發局所有同仁在處理的時候，當然應該也必須定時和市長報告。」

林洲民當時說，他在任都發局的時候，除了晨會報告外也以文字方式備忘錄上呈市長室，談的就是台北市政府都發局因應京華城容積率的時候，一定是守法推動所有的過程，這裡面涉及都發局、都委會等，這些相關機構一定要秉公處理，面對它、處理它，同時定期跟市長報告。「我個人認為，柯文哲前市長知道或不知道，大家心中都有一個清楚的答案。」