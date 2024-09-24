柯文哲賭一把！　砸百萬參股「慘賠6千萬」新媒體

▲柯文哲對眾望及新故鄉等基金會的金流不但知之甚詳，還多次要求節流，並非渾然不知情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭收押，檢廉續追京華城案行賄金流，本刊也接獲爆料，指柯是民眾黨資金的總操盤手，柯文哲曾不惜違背黨政軍退出媒體條款，在幕僚的質疑下，堅持以民眾黨資金投資媒體，過程中，幕僚發柯文哲要投資的媒體公司虧6,800萬元而持保留態度，但柯文哲卻撂話下令「賭一把」。

民眾黨從8月陷入政治獻金疑雲及假帳爭議後，柯文哲不只批評執政黨控制媒體打壓政敵，他遭收押後，民眾黨立委黃國昌20日在立院質詢時，也對黨政軍退出媒體提出質疑，但本刊接獲相關爆料及匯款紀錄卻顯示，柯在5月就曾下令動用民眾黨所屬資金投資媒體，即使幕僚反對，他也堅持要匯款給對方。

爆料指出，今年5月柯要民眾黨旗下木可公司負責人、同時身兼出納的李文娟，將木可公司及眾望基金會、新故鄉基金會資金與選舉結餘款，每2個月向他報告一次，顯示柯才是民眾黨資金的實質操盤手，並非沒有參與及不知情。

▲柯文哲曾透過媒體人林朝鑫（圖），打算投資某位媒體大亨相關的媒體公司，明顯違反黨政軍條款。

此外，今年5月柯主席主動要求核撥100萬元投資某家媒體公司，黨內人員對該公司進行調查發現，標榜新媒體的該公司財報已虧損超過6,000萬元，出納人員建議等對方出示改善計畫再撥款，柯卻說他要投資的是創投、民眾黨不是政府單位在審查標案，還強調要「賭一把」，只管把錢匯給對方就是，末了還說：「如果覺得有怪怪的，可以找李文宗處理」。

知情人士透露，這家新媒體公司老闆，是一名最近捲入官司的媒體大亨，柯透過資深媒體人林朝鑫投資該公司，意在找尋商機與發展媒體事業，後來柯還告訴幕僚，這位媒體大亨很有創意，太多規定會讓他不習慣，但在啟動首次匯款投資程序時，就爆發假帳案及柯遭收押，讓這起民眾黨的媒體創投如何繼續？成了未知數。

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