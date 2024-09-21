視察新北大道專案道路施工　侯友宜：力拚2026年完成全線改善

▲新北市長侯友宜20日晚間視察新北大道3至4段專案道路施工情形。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北大道是往來新北市新莊、泰山及三重區的重要道路，因路面重車出入頻繁而負荷量大，新北市政府以專案道路分年分段進行專案銑鋪，新北市長侯友宜於20日晚間前往新莊區新北大道3至4段視察「專案道路改善計畫」銑鋪現場，並慰勞辛勤的第一線施工人員，期勉團隊提供民眾安全的通行環境，讓新北市基礎建設的品質更上一層。

侯友宜指出，新北大道屬於省道台1線，同時緊鄰新莊副都心區域，沿線亦有機場捷運線等重要幹道，隨著市地重劃及周邊社區開發等重大計畫與建設陸續完工，新北大道沿線車流與載重量也與日俱增，因此特別規劃專案道路改善計畫，將全長10公里的新北大道以專案道路方案分年改善道路品質，提升道路使用之強度，預計2026年完成全線改善。

▲專案道路所使用的材料能提供足夠的抗壓強度，有效提升道路安全。

新北工務局表示，新北大道因大型車輛出入頻繁，常因重車急煞導致路面有變形損壞或老化龜裂等情形，因此「專案道路改善計畫」範圍列入新北大道，自2018年起規劃從新莊區新北大道7段往三重區新北大道1段方向，以分年分段方式進行專案鋪面改善工程，至今已改善約7.5公里；今年度持續辦理改善新莊區新北大道3至4段雙向車道，期許完工後帶來更加舒適、平順的行車體驗。

養工處補充說明，專案道路採用較一般鋪面材料更粗的1英吋骨材級配及黏度較高的改質三型瀝青進行拌合，鋪設完成後能提供足夠的材料抗壓強度，可以有效提升道路安全，同時嚴格管控管線單位在鋪設完成後2年內之計畫性挖掘申請，減少道路挖補，達到提升路面使用年限的效果，並降低日後維護頻率。

▲侯友宜慰勞第一線施工人員，盼提供市民安全的通行環境，讓新北市基礎建設的品質更上一層。