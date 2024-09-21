37死囚可請求非常上訴！　侯友宜：那被害者家屬找誰上訴？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日做出有條件合憲的判決，只要死刑犯符合適用條件，則可請求檢察總長提起非常上訴，一旦經法院撤重新審理，極有可能逃過一死。對此，新北市長侯友宜表示，當加害者不斷的提出非常上訴的時候，請問被害者的家屬要找誰上訴？他們找哪裡的正義去申訴？

對於死刑有條件合憲，國民黨立委吳宗憲表示，此一判決有諸多限制，包括，1. 殺人犯罪情節需最嚴重、2. 要有律師幫他辯護、3. 最高法院審判時要給被告答辯的機會、4. 精障者不得判死刑。只要目前的37名死刑犯，如果符合上述情形之一，就可以請求檢察總長提起非常上訴，一旦經法院撤銷原確定判決，就會重新審理，極有可能逃過一死。

侯友宜指出，死刑是正義的最後一道防線，也是當前台灣社會的底線，這一條底線絕對不能退讓。

對於昨天的釋憲結果，侯友宜今（21日）說，看到很多被害者家屬的心情，他也深感能夠理解家屬的痛苦。「我們試想，當加害者不斷的提出非常上訴的時候，我們請問，被害者的家屬要找誰上訴？他們找哪裡的正義去申訴？」。

侯友宜呼籲，當前的社會不應該為加害者找過多的理由跟機會，應該要傾聽被害者跟他們家屬，他們內心的椎心之痛，不能讓他再度的受到傷害。

