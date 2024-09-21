2024台灣仿生設計競賽團隊出爐　獲獎作品11月台灣科學節展出

▲新北市長侯友宜及新北農業局長諶錫輝頒發永續農漁業創新獎狀及獎金予國立雲林科技大學設計學研究所的獲獎團隊代表。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作辦理「2024台灣仿生設計競賽」，以「極端氣候的仿生適應策略」為主題，設立「永續農漁業創新獎」、「蛻變交通獎」、「淨零公正轉型獎」及「永續城市獎」等獎項，於20日舉辦頒獎典禮，由市長侯友宜及台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇頒獎，並勉勵得獎團隊持續以仿生科技發展應對氣候衝擊的策略，為推動永續城市盡一份心力。

侯友宜表示，新北市不斷朝永續城市邁進，以聯合國永續發展目標SDGs推動各項政策，而為讓年輕學子在永續發展的議題上發揮自身創意，新北市與台灣仿生協會合作，以仿生為核心概念，讓大自然化身最佳導師，辦理台灣仿生設計競賽，設立「永續農漁業創新獎」、「蛻變交通獎」、「淨零公正轉型獎」及「永續城市獎」等4個獎項，明年更將持續與台灣仿生協會合作增設青創組，不僅鼓勵青年以仿生科技為基礎發展自己的事業，更期望能為優勝的青創團隊後續參加國際仿生競賽打下基礎，讓臺灣邁向國際舞台與國際接軌，市府也會與各位青年朋友站在一塊，作為青年創業最堅實的後盾。

▲侯友宜與2024臺灣仿生設計競賽的獲獎團隊一同合影。

新北市漁業處指出，本年度「永續農漁業創新奬」由國立雲林科技大學設計學研究所「Mealybugs Killer 介殼蟲殺手」獲得，該作品以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，用以解決極端氣候導致鳳梨田的蟲害問題。「淨零公正轉型獎」則由朝陽科技大學工業設計系及國立中興大學生命科學系「魔吸魔吸」獲得，受澳洲魔蜥、巨柱仙人掌及海岸紅杉樹啟發設計，能模組化且能自行灌溉作物，解決地區土壤缺水引發的糧食短缺。

漁業處表示，「永續城市獎」由朝陽科技大學工業設計系「半犰」獲得，以穿山甲和犰狳防禦機制為概念，設計緊急避難設施，因應極端氣候而頻傳的水災、颱風、土石流等災害。「蛻變交通獎」由來自國防大學理工學院機械及航太工程學系設計的「火翼探險家Blaze Wing Explorer」獲得，受蜻蜓、黑火甲蟲胸部的紅外傳感器啟發而設計智能撲翼機，可應用於包含天災事故發生時能進行交通的監測、救災資訊收集等功能。

▲朝陽科技大學工業設計系、中興大學生命科學系團隊向貴賓簡介2024仿生設計競賽優選作品「竹止您撞柱」。

台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇表示，本屆以「極端氣候的仿生適應策略」做為競賽主題，共有59件作品參賽，作品來自15所大專院校、2組社會人士與公司，當中有6個跨校團隊的組合，超過200位師生參與，其中以「火翼探險家Blaze Wing Explorer」獲得本屆仿生競賽「蛻變交通獎」的國防大學理工學院機械及航太工程學系團隊，已規劃參加明年度由東元科技文教基金會舉辦的「淨零碳排科技國際競賽」，另外以「仿蓮花表面疏水製作減碳雨水發電板」作品獲得本屆仿生競賽佳作的國立中興大學材料科學與工程學系團隊，其作品更是入圍勞動部「2024創客松-生活改善設計競賽」決賽，未來發展值得期待。

漁業處表示，除了頒獎典禮，今年首度與國立臺灣科學教育館合作，協助學生參加「2024第五屆臺灣科學節」，於11月2日及11月3日在國立臺灣科學教育館7樓東側特展區展出仿生作品並與民眾互動解說，讓更多人能看見青年創意也了解仿生科技能貢獻永續發展的應用潛力，歡迎有興趣的民眾可以蒞臨欣賞，加以支持學生優秀的作品。

▲2024永續農漁創新獎由國立雲林科技大學設計學研究所「Mealybugs Killer 介殼蟲殺手」獲得。

▲獲得「蛻變交通獎」的國防大學理工學院機械及航太工程學系團隊上台解說「火翼探險家Blaze Wing Explorer」作品。