新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

▲「新北市電動車產業夢工場」分享會9月14日於新店寶高智慧產業園區登場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市電動車產業夢工場」分享會今（14日）於新店寶高智慧產業園區登場，新北市長侯友宜出席表示，感謝企業與市府攜手推動綠色電動運具產業發展，讓新北市成為電動車友善的永續城市，朝向2050淨零碳排的願景邁進。侯友宜強調，市府全力推動運具電動化，除了有寶高園區作為電動車設計開發重鎮，更有淡海智慧交通試驗場域、八里淨零碳示範區及臺北港電動車出貨中心，匯集電動車產業優勢，盼能打造新北電動車完整產業鏈。

▲侯友宜強調，市府全力推動運具電動化，朝向2050淨零碳排的願景邁進。

侯友宜指出，新北市規劃新店寶高智慧產業園區之初，便以「2050淨零碳排」目標為核心，導入資通、AI科技，推動智慧交通及電動車產業聚落，結合「生活、生產、生態」三大主軸，盼能打造電動車創新的夢工廠。其中，裕隆集團與鴻海科技集團合作的鴻華先進公司進駐寶高後，實現全國首輛量產銷售的國產電動休旅車納智捷LUXGEN n⁷，及國內自主研發的電動車巴士Model T，象徵新北市汽車轉型與永續環境的新里程碑。

經發局說明，新北市致力打造電動車產業群聚平台，納智捷LUXGEN n⁷的落地更奠定寶高智慧產業園區「臺灣電動車設計研發中心」的領先地位。除了本次成果發表，市府也將於11月15至16日舉辦「智慧電動車產業鏈博覽會」，積極扶植電動車產業發展及提升民眾電動運具使用率，以達成新北淨零轉型目標。歡迎持續關注「新北市經發局」網站及「來趣新北金發局」臉書粉專，隨時掌握最新活動資訊。

▲侯友宜感謝企業與市府攜手推動綠色電動運具產業發展，讓新北市成為電動車友善的永續城市。