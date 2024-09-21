　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

▲新北淡水國小新建開工典禮。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市長侯友宜（左4）為淡水國小校舍改建開工典禮進行動土儀式。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

創校迄今超過127年的淡水國小，校園內有多棟建築物老舊，甚至有海砂屋現象而有耐震強度不足的疑慮，因此市府積極推動校舍改建。新北市長侯友宜於今（21日）主持淡水國小第一棟校舍改建工程動土典禮時表示，淡水國小歷史悠久，校舍也應該隨著年代不斷更新改建，才能提供學童安全舒適的就學環境，並期許本工程如質如期在2027年1月完工，讓全體師生在嶄新的教學大樓繼續學業。

侯友宜表示，淡水國小創立於西元1896年，是淡水地區第一所小學，迄今已逾127年，歷經幾次校舍改建，其中信義樓校舍因老舊且氯離子含量超標而有耐震強度不足的結構安全問題，已達到建議拆除標準；再加上學校近年招生狀況非常好，導致有校舍空間不足的狀況。因此，新北市政府積極推動新建校舍並拆除老舊校舍工程，一旦新校舍完工且師生能搬進去使用的時候，就會進行信義樓拆除，逐步達到改善校園整體教學設備及環境的目標。

▲新北淡水國小新建開工典禮。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜表示，為提供學童安全舒適的教育環境，校舍也應該隨著年代不斷更新改建更新。

工務局長馮兆麟指出，淡水國小校舍新建工程總經費約4.8億元，規劃新建地下1層、地上6層的教學大樓，包含一般教室17間、專科教室3間、多功能教室1間及行政空間5間，整體工程預計2027年1月完工。本次整體規劃的亮點在於新建校舍範圍內有一株百年榕樹，施工單位和校方為鼓勵學生培養對自然及老樹的尊重，特別配合老榕樹的位置規劃一處空橋動線繞經老樹樹冠，使地面層戶外廣場和第2、3層空橋走廊可以環繞榕樹而形塑成自然生態教室，成為本案設計的重要軸心，預期完工後必定是是附近地標建築。

教育局長張明文表示，淡水國小為新北市逾百年的老校之一，又位處市區核心，期待藉由本次新建校舍工程，解決學校結構安全及校舍空間不足等問題，給予學校嶄新風貌以綿延優良歷史學校脈絡，提供師生們安全舒適的優美校園環境。

新工處長簡必琦補充說明，淡水國小位於淡水老街觀光區的心臟地帶，新建校舍立面取大屯山及觀音山的山形意象打造起伏變化的校園天際線，同時在色彩上延續淡水老街及滬尾古蹟的紅磚意象，不僅串聯歷史人文的記憶，也增添活潑的顏色變化，讓孩子們在日常學習環境裏隨時體驗美學，成為五育並重的未來主人翁。

▲新北淡水國小新建開工典禮。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市淡水國小新校舍完工示意圖。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

►力挺謝國樑！藍營強棒基隆宣講　謝龍介秀台語籲「好人別沉默」

►力挺謝國樑！盼基隆、新北更安定　侯友宜：拒絕惡意罷免

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

ET快訊
六月突曬全黑圖！「難怪我只能是正宮」
爆料「賴清德打電話罵彭啓明」　邱泰源：我們是非常好的朋友
北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷
台南鬼父性侵女兒！　兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲
史上最重房市管制　經濟學家：央行要打破房市必漲的不敗信仰
黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

視察新北大道專案道路施工　侯友宜：力拚2026年完成全線改善

國家防災日登場！新北防災公園提高救災能量

新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火、學防災應變

傾盆大雨澆不熄熱情！新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

2024台灣仿生設計競賽團隊出爐　獲獎作品11月台灣科學節展出

吳佳珊接掌新北市立圖書館　打造生活化盼閱讀走進日常

火紅漫畫《遺忘之神》原畫手稿　新北市圖永和民權分館首度展出

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

安心亞徵友「醫生.律師都報名」　大笑：私訊我！

新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

視察新北大道專案道路施工　侯友宜：力拚2026年完成全線改善

國家防災日登場！新北防災公園提高救災能量

新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火、學防災應變

傾盆大雨澆不熄熱情！新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

2024台灣仿生設計競賽團隊出爐　獲獎作品11月台灣科學節展出

吳佳珊接掌新北市立圖書館　打造生活化盼閱讀走進日常

火紅漫畫《遺忘之神》原畫手稿　新北市圖永和民權分館首度展出

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩逐條回擊加碼曬證據

景美女中傳跌到28　教育局疑「排名不準」：從沒公布各校錄取積分

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

麋先生攻蛋「台下觀眾超大咖」！　凍齡女神也來了...慌喊：很久沒唱

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

地方熱門新聞

無號誌4路口「速度降為0」屏東警連5天大執法

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

台化、南亞及台塑贊助明華園演出

母子檔民代服務處喬遷　結果是違建

賴清德921廿五周年參訪地震園區體驗

傅崐萁聚焦花蓮問卓揆：看到人民眼淚嗎？

元智企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的

南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

強化火災搶救安全作爲南消六大辦理救災安全教育訓練

更多熱門

相關新聞

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

中央氣象署最新消息顯示，熱帶性低氣壓TD19逐漸接近台灣，將在接下來幾天內影響全台並可能帶來局部性豪大雨，為確保民眾安全與減少災害發生，新北市政府高灘地工程管理處呼籲市民朋友，減少到河川區活動。

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火

新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

台灣仿生設計競賽團隊出爐　11月台灣科學節展出

台灣仿生設計競賽團隊出爐　11月台灣科學節展出

吳佳珊接掌新北市立圖書館　打造生活化盼閱讀走進日常

吳佳珊接掌新北市立圖書館　打造生活化盼閱讀走進日常

關鍵字：

新北淡水國小侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

18：51地牛翻身！台北晃一下超有感

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面