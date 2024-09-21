新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

▲新北市長侯友宜（左4）為淡水國小校舍改建開工典禮進行動土儀式。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

創校迄今超過127年的淡水國小，校園內有多棟建築物老舊，甚至有海砂屋現象而有耐震強度不足的疑慮，因此市府積極推動校舍改建。新北市長侯友宜於今（21日）主持淡水國小第一棟校舍改建工程動土典禮時表示，淡水國小歷史悠久，校舍也應該隨著年代不斷更新改建，才能提供學童安全舒適的就學環境，並期許本工程如質如期在2027年1月完工，讓全體師生在嶄新的教學大樓繼續學業。

侯友宜表示，淡水國小創立於西元1896年，是淡水地區第一所小學，迄今已逾127年，歷經幾次校舍改建，其中信義樓校舍因老舊且氯離子含量超標而有耐震強度不足的結構安全問題，已達到建議拆除標準；再加上學校近年招生狀況非常好，導致有校舍空間不足的狀況。因此，新北市政府積極推動新建校舍並拆除老舊校舍工程，一旦新校舍完工且師生能搬進去使用的時候，就會進行信義樓拆除，逐步達到改善校園整體教學設備及環境的目標。

▲侯友宜表示，為提供學童安全舒適的教育環境，校舍也應該隨著年代不斷更新改建更新。

工務局長馮兆麟指出，淡水國小校舍新建工程總經費約4.8億元，規劃新建地下1層、地上6層的教學大樓，包含一般教室17間、專科教室3間、多功能教室1間及行政空間5間，整體工程預計2027年1月完工。本次整體規劃的亮點在於新建校舍範圍內有一株百年榕樹，施工單位和校方為鼓勵學生培養對自然及老樹的尊重，特別配合老榕樹的位置規劃一處空橋動線繞經老樹樹冠，使地面層戶外廣場和第2、3層空橋走廊可以環繞榕樹而形塑成自然生態教室，成為本案設計的重要軸心，預期完工後必定是是附近地標建築。

教育局長張明文表示，淡水國小為新北市逾百年的老校之一，又位處市區核心，期待藉由本次新建校舍工程，解決學校結構安全及校舍空間不足等問題，給予學校嶄新風貌以綿延優良歷史學校脈絡，提供師生們安全舒適的優美校園環境。

新工處長簡必琦補充說明，淡水國小位於淡水老街觀光區的心臟地帶，新建校舍立面取大屯山及觀音山的山形意象打造起伏變化的校園天際線，同時在色彩上延續淡水老街及滬尾古蹟的紅磚意象，不僅串聯歷史人文的記憶，也增添活潑的顏色變化，讓孩子們在日常學習環境裏隨時體驗美學，成為五育並重的未來主人翁。

▲新北市淡水國小新校舍完工示意圖。