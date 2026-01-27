　
社會 社會焦點 保障人權

男大生PO割喉案乾哥乾妹個資批「可悲」　遭判3月緩刑2年

▲▼駭客,電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲18歲吳男對割喉案忿忿不平，PO出「乾哥乾妹」個資，遭法院判處3月、緩刑2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／新北報導

新北市2023年底震驚社會的國中生割喉案，引發網路撻伐聲浪，一名剛滿18歲的吳姓男大生因不滿涉案少年的囂張行徑，竟將對方的姓名、照片、社群帳號及住家位置等資料全數公開在網路論壇，結果反遭提告。新北地院近日審結，依成年人故意對少年非法利用個人資料罪，判處吳男3個月徒刑、緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，吳男於2023年12月27日深夜，在新北市淡水區大學附近的租屋處瀏覽割喉案相關討論時情緒激動，隨即從留言區蒐集「乾哥」、「乾妹」的照片、姓名、社群帳號、對話截圖及其中一人的住家位置，整理後在Dcard發文，標題為「割喉案兇手」，並批評「好像做了什麼光宗耀祖的事？真的超級可悲」，甚至影射「最近想出去玩可以來這光顧」，貼文一出迅速引發關注，也讓兩名涉案少年身分在網路上被大量轉傳。

法院認為，吳男與兩名少年素不相識，僅為抒發情緒，便將他人個資公開於網路，使不特定多數人得以辨識身分，已嚴重侵害資訊隱私權。且被害人均為未成年人，依法屬加重處罰對象，行為已構成《兒少法》與《個資法》所規範的成年人故意對少年非法利用個人資料罪。

法官審酌，吳男犯案時甫滿18歲，年紀尚輕、思慮不周，犯後坦承犯行，並在法院主持下與兩名少年調解成立、完成賠償，且無前科，尚在就讀大學，認其經此偵審教訓應知警惕，最終量處3月徒刑，並宣告緩刑2年。

男大生PO割喉案乾哥乾妹個資批「可悲」　遭判3月緩刑2年

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

男大生PO割喉案乾哥乾妹個資批「可悲」　遭判3月緩刑2年

關鍵字：

割喉案乾哥乾妹個資法判決

