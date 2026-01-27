　
中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

▲▼嘉義新港空氣品質即時影像。（圖／翻攝環境部空品網）

▲嘉義新港即時影像。（圖／翻攝環境部空品網）

生活中心／綜合報導

環境部今日提醒，雲嘉南地區空氣品質指標(AQI)達「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動，中部、高屏地區則為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。天氣粉專也指出，「擴散條件差，中、南部空氣奇差無比，霾害嚴重。」

環境部上午發布空品提醒，雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環境部說明，27日東北季風增強，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

▲▼中南部空氣品質差。（圖／翻攝環境部空品網）

▲今日中南部空氣品質差。（圖／翻攝環境部空品網）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「擴散條件差，中、南部空氣奇差無比，霾害嚴重！」請避免室外運動，出門戴口罩。粉專指出，今天下半天東北季風增強後，把污染物吹散，空氣才會好轉。

根據環境部預測，28日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

29日東北季風減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

01/25 全台詐欺最新數據

中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

