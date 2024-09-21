四叉貓被認證「1人滅1黨」　蔡壁如揭火鍋會直球對決內幕

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，前立委蔡壁如20日出席民眾黨在高雄舉辦的活動，提到2022年的九合一大選，民眾黨各縣市候選人都已提名，卻差點被網紅「四叉貓」劉宇團滅，她接下任務的第一個動作，就是去找四叉貓直球對決。四叉貓同日晚間也在臉書發文回應，「小草們聽到沒有，我被認證當年差點把你們給團滅了。」

▲蔡壁如20日出席民眾黨活動時提到四叉貓。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

蔡壁如20日出席民眾黨在高雄鳳山舉辦的「小草集結！為司法正義站出來」活動，她提到，2022年民眾黨經歷第一次的九合一選舉，2021年12月底各縣市的候選人差不多都提名了，可是有一隻貓，一直說候選人酒駕、黑資料，「那個月差點把我們團滅了」，接著柯文哲跑來找她，說全國的選舉不能沒有人出來帶領，她臨危受命出任2022年九合一選舉的全國選戰召集人。

▼▲蔡壁如2022年1月曾在臉書PO出與四叉貓相約吃火鍋的照片。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

蔡壁如表示，當時遇到最大的困難，莫過於需要跟敵人直球對決，所以她接下任務的第一個動作，就是去找那隻貓，找四叉貓直球對決。

對此，四叉貓20日晚間在臉書發文回應，「小草們聽到沒有，我被認證當年差點把你們給團滅了，要不是壁如姐請我吃火鍋，2年後柯文哲哪有機會去選總統（甩馬尾）。」