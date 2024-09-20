立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

▲民眾黨團抗議行政院長卓榮泰、NCC代理主委翁柏宗違法亂紀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期今開議，民眾黨團抗議行政院長卓榮泰違法亂權、NCC代理主委翁柏宗「綠媒小弟滾出去」，導致議事中斷近1小時。民眾黨團總召黃國昌會後受訪說，立法院在上會期三讀通過修正NCC組織法，行政院竟然恣意解釋法律，認為施行日期要由行政院決定，「對於行政院這種違法亂紀的行為，我們完全沒有辦法接受」。

黃國昌說，今天開議時首先依照議事規則以書面提出權宜問題，他表示，依照新修訂通過的NCC組織法，早就刪除自動延任的萬年NCC委員條款，翁柏宗先生沒有任何資格坐在今天的備詢台上，因為行政院恣意解釋法令，認為萬年條款依然有效，「這是一個完全違法亂紀的解釋」。

黃國昌說，韓國瑜院長在與議事人員討論後，表示民眾黨團提出的議案確實有道理、有討論空間，只不過今天因為議事上早就預想到行政院長卓榮泰會不肯認錯、翁柏宗也會不肯出去，因此除了要求行政院立即施行新的NCC組織法外，更提出NCC組織法修正草案，明文規定三讀通過的草案立刻生效實施。

黃國昌表示，民眾黨尊重韓國瑜院長的裁示，希望主決議以及要求NCC組織法能逕付二讀的提案，能順利通過。

白委林國成說，翁柏宗是在依法不合的情況下代理主委， 翁代理主委起碼要有所作為，沒想到在代理過程中變本加厲，放縱特定媒體、完全包庇不作為，代理的這段時間應該對於媒體監督及公正要做適度改革，完全無視法令蕩然無存。