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賴清德宴請綠委關切總預算被退回　盼朝野擴大合作「國家只有一個」

▲▼賴清德餐敘宴請綠委。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（20日）晚間宴請綠委，席間也討論立院新會期局勢，據轉述，賴清德會中表達對今日總預算案被退回的關切，賴也觀察到藍白合作越來越緊密，並要求黨團，要透過強大論述能力，把道理講明白，每一份國家預算合理性都要清楚跟國人報告，只要道理說清楚，社會都會理解。會中，賴清德也表示，國家只有一個，對內各政黨可以競爭、對外一定要團結，期待朝野擴大合作。

賴清德今在福華大飯店宴請綠委，約一個小時的餐敘間，談到立院生態、總預算案被退回等事，民進黨團幹事長吳思瑤轉述會中情況，她表示，總統也觀察到藍白合作越來越緊密，這樣的態勢民進黨有所預期，也要有所因應，藍白合密不透風，民進黨要隨時嚴陣以待、全力以赴。

吳思瑤指出，總統也觀察到，中國鎖定、介入台灣內政，很多作為越來越無孔不入，這樣的效應下，民進黨團作為為民意說話的戰隊，絕對要戰戰兢兢，從上會期的不可預測性，經過一個會期磨合後，對於議事運作可預測，也應該有所因應跟防範。關關難過關關過，總統期勉大家，只要站在社會民意的一方、為公理正義講話，絕對能持續獲得人民肯定跟支持。

對於總預算案今日被退回，吳思瑤表示，總統當然關心總預算案被退回，但他強調，要透過強大論述能力，把道理說清楚講明白，每一份國家預算所支所需跟合理性都要清楚跟國人報告，每一份預算都是照顧人民、國家發展，只要把國家人民擺第一，道理說清楚，社會都會理解，也讓在野黨非理性杯葛受到更嚴厲批判。

吳思瑤指出，總統對於總預算非常了解，他提到最多預算來自社福，對於長照、租金補貼等等，是明年總預算最大宗，另外就是經濟發展，除了發展台灣強項產業，更要照顧中小企業發展，第三部分就是國防預算，台灣面臨中國打壓，國防預算何其重大，民進黨團的論述做好準備，總統講好幾次，國家跟人民的利益遠大於政黨跟個人，只要跟社會民意站在一起，再艱難的國會生態，都能關關難過關關過。

吳思瑤轉達，賴清德特別指示，期待朝野擴大合作，內政上各黨都可以競爭，用福國利民的各項政策來比拼，這是社會對各黨的期待，但對於國防外交等對外事務，一定要團結合作，他期待台灣的政黨之間既競爭又合作，國家只有一個，對內各政黨可以競爭、對外一定要團結。總統對民進黨團深具信心，也相信民意會讓國家在正向道路上前行。

吳思瑤表示，今天完全聚焦立法院新會期運作，也特別提到總預算被退回程序委員會，以他過去國會經驗確實罕見，在野黨要做這樣的動作當然要有充分理由，民進黨團已經發出朝野協商函文給院長韓國瑜，針對總預算被退回，召集朝野協商，若總預算卡關，今年四大預算案都會連動，自然要尋求朝野協調化解。

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