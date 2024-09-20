朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）開議，院會討論事項階段，藍綠白三黨團都針對「聯合國2758號決議」提案表態，由於朝野提案內容有別，全逕付二讀，交付黨團協商。民進黨團提案內容強調，只有台灣民選政府，才能在聯合國等國際組織代表台灣人民。國民黨團提案內容則指出，中華民國政府自始表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。民眾黨團則要求行政院相關單位，就參與國際組織部分赴立院專案報告。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。而今日院會中，三黨團分別提案，並都成功逕付二讀。

民進黨團提案指出，北京當局持續扭曲聯合國2758號決議，打壓我國國際空間。聯合國2758號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉，也定律定台灣是中國人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，亦不等同中國主張的「一中原則」，這是無可辯駁的事實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才能在聯合國等國際組織代表台灣人民。

民進黨團提案三重點，一、堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣二千三百萬人參與國際社會之權益；二、中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂之「一中原則」掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序；三、呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，以及「不遺漏任何人」之承諾，儘速接納台灣之完整參與。

國民黨團表示，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正地排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困境，中華民國政府自始表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

國民黨團重申三點立場，一、中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻撓中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平、不正義的，也是世界的損失。二、呼籲大陸當局應正視中華民國存在之客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定與世界和平。三、呼籲聯合國大會積極落實「聯合國憲章」揭櫫之普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與。立法院也應敦促外交部訴請我國友邦，在聯合國推動修正2758號決議，以符法理與歷史事實。

民眾黨團提案則指出，樂見並感謝世界各國對台灣的支持，台灣的國際處境，近年來獲得了諸多國際關注。基於聯合國憲章所揭櫫之原則，台灣本應獲得更多國際參與之空間，台灣人民亦應享有與他國國民相同之國際參與權利。我國政府自身的努力才是真正的關鍵，要求行政部門應積極爭取有意義地參與各種國際組織，並在本會期，邀請行政院院長針對台灣參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「國際民航組織」、「國際刑警組織」、「跨太平洋夥伴全面進步協定」等工作進度，在立法院進行專題報告。

民眾黨立委陳昭姿大體討論時也激動表示，自己很榮幸身為IPAC聯合主席，那天如果不是民眾黨陳昭姿走進會場，台灣今天不能加入IPAC成員國，「今天台灣能加入IPAC成員國，民眾黨居功厥偉！」

