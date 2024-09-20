快訊／預算會期沒預算審！　「藍白合」表決通過退回中央政府總預算

▲高金素梅向卓榮泰抗議原住民禁伐補償。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（20日）是立法院新會期開議，會期一開始就刀光劍影，在報告事項階段，立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回，民進黨團則提出異議，最終立院表決以59位贊成、46位反對的票數下，將中央政府總預算退回程序委員會，現場藍綠委則是不斷對嗆、叫囂。

今院會報告事項之一是行政院函請審議「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案。

議事處意見，則是擬請院會定期舉行會議，邀請行政院院長、主計長 、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告114年度施政計畫、「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設 計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

然而對於該案，立委高金素梅提案退回程序委員會，民進黨團則表達異議，最終在藍白合情況下，現場105位立委投票表決，以贊成59位、反對46位通過，將該案退回程序委員會。表決期間，高金素梅也再次為原民禁伐補償條例，走到行政院長卓榮泰位置叫囂，場面火爆。